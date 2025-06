- Ja stvarno potpisujem da sam najlošiji igrač na estradi. Žao mi je što to moram da kažem i ostaće mi zauvek žao što nikada neću naučiti da igram narodno kolo. To bi voleo. Bio sam član Kulturno-umetničkog društva "Vuk Stefanović Karadžić"... Ne vredi, ne ide. I žao mi je. Bilo je ono "Tvoje lice zvuči poznato" i Ivan Mileusnić, dečko se trudio i rekao da me je naučio da igram. Nemoj, molim te... (smeh) - priznao je Keba.

- Sećate se Džeja. I nebeska i zemaljska zvezda i uvek će biti po svim pitanjima, a tek po igri. Ja sam ceo album "Bre gidi džanum" snimao u Crnoj Gori i ekipa RTB-a tada je bila zadužena da ceo moj album snimi od Biogradskog jezera, pa do Podgorice. I ako se sećate tog mog spota, ja u kravati i odelu, i ona disko kugla u po bela dana, to nema veze. Ja sam se bio spremio za spot "Sanjao sam da te ljubim". I kaže meni jedan od njih što su tu snimali, a popili smo dve loze: "Slušaj, da ti kažem. Džej je bolji od tebe". Ja nisam sujetan i pitam ga u čemu je bolji, možda u pevanju? Kaže on meni, da ja ne znam da igram. I ja mu pokažem kako znam da igram uz "Bre gidi džanum". To mi je jedina brza pesma, a ja popio dve loze i oni puste. I snimili me kako igram. Tog dana ništa nismo uradili i sutra zovu da im hitno treba jedan spot. A mi ništa. I oni su ovo što sam ih zamolio da obrišu poslali. Ja posle na "Poselu", 15.000 ljudi, vidim ljudi već počinju da rade ono rukama. Ja se samo iznervirao i samo sam stajao - prisetio se pevač.