Arkanov otac bio je jako strog, a Željko je obožavao fudbal

Ceca pre koncerta posetila mesto gde je Arkan rođen

- Ovo verovatno ne znate, ali Ceca je prilikom dolaska u Brežice, gde je prvi put pevala tek pre dve godine, tražila od ljudi iz organizacije da vidi mesto gde je rođen i odrastao njen pokojni suprug. Otišli su tamo dan pred koncert i to je sve bilo jako emotivno za Cecu jer pre toga nikad nije bila na tom mestu, a od Arkana je mnogo puta slušala priče o tom delu njegovog života i odrastanja. Tad su se sve kockice složile, zbog čega joj je sve to bilo i više nego emotivno, i ta poseta Brežicama će joj još dugo ostati u sećanju - zaključio je naš sagovornik.

- Ovo je jedina hala u kojoj do danas nisam pevala u Sloveniji. Sve sam im hale i dvorane napunila, a sad je osvojena i ova u Brežicama. Ovde se rodio moj suprug Željko. On je rođen u Brežicama. Njegov otac je bio pukovnik avijacije, jedna sestra mu je rođena u Zagrebu, jedna u Beogradu, jedna mislim u Kraljevu i on u Brežicama u Sloveniji. Stalno sam ga zezala da je on Slovenac. Što misliš da tražim pasoš? A da li bi ga dobila (smeh)? Šta misliš? Ne odričem se ja našeg pasoša. Ovo je bila samo mala šala, ja sam ponosna na svoj srpski pasoš - rekla je tada Ražnatovićeva za Telegraf.