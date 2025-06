- Nešto nismo dobri jer je probala da me namesti da sam manijak i lažov. Onda sam je ja izna*ušavao da je sponzoruša i da mora da ide da ima s*ks da da bi mogla da ide na letovanje. Naravno, to sam uradio privatno, nisam javno. Ali sam joj oprostio za te optužbe. Skontao sam da je klinka, šta da radim? Ne zna za bolje - rekao je Baka i dodao:

- Mene je Ema Radujko napala nakon raskida sa Anjom. Rekla mi je: "Šta ti ovo radiš?" Javila mi se u četu i isprozivala me je, a ja sam je pitao što je brani ako je Anja ne podnosi? Optužila me je da sam manijak. Majke mi, ja samo želim da se odbranim da kažem da nisam manijak, sve je bilo saglasno, svi su bili obavešteni, sve je bilo korektno, samo to želim da kažem. Optužila me je u privatnoj prepisci - ispričao je tad Ilić, zbog čega ga je Radujkova i tužila.