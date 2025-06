- Šejla je u finalu otpevala dve bosanske sevdalinke! Kao akademski muzičar na regionalnom takmičenju je predstavila svoju Tuzlu, Sanski Most i BiH na veoma lep i moralan način, a mnogi vide samo mržnju koju imaju u sebi i to izbacuju kroz razne uvrede prema Šejli koja nije bila ni rođena kada su se mnoge stvari izdešavale. Ne mogu nikome reći koga će voleti ili mrziti, ali ne radite to preko naših leđa.