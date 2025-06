- Kad se tolika količina negativne energije uroti protiv onakve ljubavi, nije čudo što dolazi do tako čestih svađa . Međutim, meni ne deluje da ce njihov odnos doživeti emotivni krah . Naprotiv, doživeće napolju emotivni procvat. Ja ih čekam raširenih ruku punih ljubavi, dovoljno za njih oboje. Mislim da blagoslov jedne majke nema cenu - istakla je Biljana.

Podsetimo, svađa između Aneli i Luke započela je za crnim stolom tokom Pitanja gledalaca, a nastavila se do kasno u noć.

- Ovo što radiš je jako podlo. Hoćeš da idem da te ne dovodim do ludila? - pitala je Aneli.

- Ja nisam rekao to. Ne želim da se svađam sa tobom. Utiče na mene i te kako. Nemoj da pričaš da mi se gadiš i izvrćeš reči - rekao je Luka.

- Smeta ti kad se sama branim, smeta ti da me ti braniš. SVe ću ih vređati jer su me svi vređali na konto mene cele. Najviše sam omalovažena. Rekao si mi nekoliko svojih izjava i stvari gde si me ponizio i dao oružje u ruke - rekla je Aneli.