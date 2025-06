Posetili smo Sevnicu, grad u Sloveniji, a meštani su nam otkrili zanimljivosti iz života supruge predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i njene porodice

Melanija Tramp od januara 2025. ponovo nosi titulu prve dame, nakon što je njen suprug Donald Tramp odneo ubedljivu pobedu na izborima u Americi.

Foto: Doug MILLS / AFP / Profimedia

Rođena je kao Melanija Knavs 1970. u Sloveniji, tadašnjoj Jugoslaviji, gde je i odrasla. Detinjstvo je provela je u malom gradu Sevnici, odakle se kasnije preselila u Ljubljanu, a zatim i u daleku Ameriku. O ovom delu svog života ona piše i u svojim memoarima, gde je istakla da je njen život bio glamurozan.

Foto: Marko Karovic

Naša ekipa posetila je Sevnicu, gde smo s njenim nekadašnjim komšijama porazgovarali o zanimljivostima iz njenog života i života njene porodice.

Najpre smo se uputili ka zgradi gde se nalazi stan u kom je Melanija živela do 12. godine. Sreli smo njenu komšinicu koja se dobro seća Melanije.

Foto: Marko Karovic

- Sećam se Melanije kad je bila devojčica. Živela je u ovoj zgradi s porodicom. Bila je dobro dete. Dobro su živeli oni u to vreme, čim su se iz jedne zgrade preselili u drugu, gde je bio veći stan, a onda je otac sagradio i veliku kuću. Igrala se s mojim sinom tu u parku, skrivali su se u garaži. Donosila sam joj voće i posle škole bi je ispratila do kuće.Ovde nije godinama dolazila, vidim je samo na slikama. Niko ne bi ni pomislio da će postati to što je danas. Očigledno je rođena pod srećnom zvezdom. Mnogi kažu da je zaboravila na svoje poreklo i Sevnicu, ali se ja ne slažem s tim. Pre nekoliko godina je poklonila našem domu zdravlja ambulantno vozilo. Poželela bih joj mnogo sreće - rekla nam je komšinica Ana.

Druga komšinica ljuta je na američku prvu damu.

1/8 Vidi galeriju Rodno mesto Melanije Tramp Foto: Marko Karovic

- Verujem u to što kažu da se stidi što je Slovenka. Trebalo bi mnogo više da potencira na tome sad kad je ponovo u Beloj kući. Za nas ne bi bilo ništa bolje nego da dovede Trampa u svoju zemlju. Zamerila sam joj što nije htela, a da je imala dobru volju, sigurno je mogla da svrati u Sevnicu kad je išla na sahranu pape Franje u Rim. To joj je tu pred nosom, mogla je da prespava ovde i da onda ide dalje. Ali nije. To sve govori - istakla je Slovenka Marta.

Foto: Marko Karovic

Nakon ovog skromnog naselja, uputili smo se i ka delu Sevnice koji nazivaju "Beverli hils". Velika porodična bela kuća nalazi se tik uz Savu. Pod stalnim je video-nadzorom, a poštansko sanduče, proizvedeno u Americi, pokazuje da ova luksuzna nekretnina ima veze sa Amerikom.

Od komšija smo saznali da Melanijin otac redovno dolazi u Sevnicu i da se i dalje ponaša kao sav normalan svet, ali i da je Melanija pre nekoliko godina u tajnosti posetila svoj rodni grad.

1/9 Vidi galeriju Kuća oca Melanije Tramp Foto: Marko Karovic

- Viktor je bio tu doskoro. On redovno dolazi. I dalje se ponaša kao sav normalan svet. Uopšte ne priča o Melaniji, osim kad ga neko nešto pita. Kad je tu, obavezno odemo na kafu i da se ispričamo. Mnogo puta mi je rekao da mu je ovde mnogo lepše nego u Americi. Ovde dole ima i veliki supermarket, tu kupuje sve što mu je potrebno. Prvi put kad je došao posle smrti supruge, svi smo otišli da mu izjavimo saučešće. Teško je to podneo. Otkriću vam malu tajnu, o ovome se u medijima ne zna: Melanija je bila u Sevnici pre nekoliko godina, ali u potpunoj tajnosti. Došla je u pratnji nekoliko članova obezbeđenja i s ličnim asistentima i odmah je otišla u kuću. Nije izlazila nigde od po podne, kad je došla, do sutradan ujutru, kad je otišla dalje. To je bilo baš inkognito. Tako da nisu tačne priče da nije bila u Sloveniji otkad je otišla u Ameriku, samo se o tome ništa ne zna - rekao nam je prijatelj Melanijinog oca.

Foto: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Kurir.rs

