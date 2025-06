- Vreme je novac gde ljudi ne znaju da ga protumače pa misle da je to vezano sa materijalnim dobitkom, nego koliko je vreme vredno i koliko je važno da se ne troši uzalud. I još jednu stvar sam shvatio, da sada recimo sa 60 godina, bez obzira što je meni moj peščani sat, jako puno vremena je iza mene, a jako malo vremena koje mi ostaje do moje, da kažem, smrti, je' l tako, jer svi ćemo doći do tog dana, e, to drugo vreme koje je meni preostalo, ja sam nakon svega naučio i počeo da učim kako da ga cenim i kako da ga trošim. U tom smislu, bez obzira što sam sebi obezbedio, neko bi rekao možda i komforan život, postao sam čak i gospodar svog vremena - rekao je Žika, pa nastavio: