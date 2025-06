- Kao embrion bila sam blizanac, ali se moj brat ili sestra nisu razvili. Rođena sam, a u meni je ostala lopta veličine bebine glave. U njoj su bile neke dlačice i ostaci i to sam nosila u sebi punu 21 godinu. Taj brat ili sestra bliznakinja mogli su da eksplodiraju u meni, to je bilo toliko opasno. Sve se dešavalo na poslednjoj godini studija i čim su lekari to uočili, zakazali su mi hitnu operaciju. Sve je prošlo dobro. Sećam se da, kada sam se vratila kući, tetke su plakale, a ja sam im rekla da sigurno neću da umrem, da moje vreme tek dolazi i da imam mnogo toga još da uradim. Inače, u psihologiji postoji i lečenje smislom, a onaj ko na vreme ne otkrije svoj smisao i misiju, taj će ranije i umeti - ispričala je Vesna u Informerovom podkastu.