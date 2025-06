Davno je to bilo, kraj devedesetih. Maja Nikolić je smislila to ime, meni se nije svidelo. Nisam nešto bio oduševljen. Prosto je ostalo tako. Ja sam hteo to i da menjam - rekao je, pa dodao:

- Ja sam odrastao po podrumima svirajući rok, bilo mi je normalno i prirodno da imam bend. Ok bend je faktički moj solo bend. Mene je pokojna Marina stalno terala da ja budem individua. Ja lično najbolje funkcionišem tako, da imam bend iza sebe, da to pršti i volim ljude sa kojima stalno sviram.

- Lukas i ja smo imali na početku karijere imali neke svirke zajedno, sličan nam je bio put. Učio sam od njega mnogo. On je isto iz roka otiša u kafanu, kada sam ga čuo prvi put, rekao sam to je to. Ovo treba da se radi samo na svoj način. Aca je toliko muzikalan. Iz čista mira će da svira od Olivera Dragojevića, pa će te za 30 minuta popeti na plafon sa Kvakom i sa Sinanom, to je ono što je on najbolje na svetu radio.