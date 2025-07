Tada sam bila baš mlada. Posle toga sam uvek imala oko 67 kilograma, ali mi se dešavalo i da se ugojim, pa da doguram do 80 kilograma.

- Inače, bez preterane dijete sam uspela da smršam 15 kilograma jer sam se bacila na trening. Ima i danas oscilacije kilaže kod mene, ali to je normalno. Svaka žena verujem da ima sličan problem. Imam faze kada nabacim koji kilogram i kada smršam baš lepo, ali sve je to u redu. Kada ste zadovoljni sobom sve je to normalno - rekla je Goga koja sada na mrežama ponosno pokazuje obline.