- Protiv Maje ako se tako stvarno zove, pošto me buni ovaj ipsilon u njenom imenu, nemam lični problem. Ona i ja lično nismo ni u kakvom sukobu. Objasnila sam i njoj i javnosti da je moj problem njeno privatno druženje sa Nanogicom. Ponoviću, svako ko gaji prijateljske odnose sa mojim neprijateljima koji su mojoj porodici i meni učinili zlo, kao kad je reč o Nanogici, postaje moja automatska meta. Znači, ponavljam, kada vidite da je neki pevač ili javna ličnost, bio on glumac, političar, novinar, stilista, frizer, fotograf, dizajner, ili bilo šta iz to spektra, u privatno dobrim odnosima sa Nanogicom, može da računa na to da za mene postaje neprijatelj. Svako ko pri čistoj svesti bira takav polusvet sa krvavim rukama za prijatelja, pokazuje zapravo da je isti - istakla je Karleuša.