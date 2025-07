– Te davne 1983. godine snimila sam svoj prvi album “Ja sam Lana”, a za to je najzaslužniji Milutin Popović Zahar, koji me je i otkrio. On se posvađao sa Lepom Brenom i “Slatkim grehom”, prekinuo saradnju s njima, pa je kao pandan Lepoj Breni otkrio mene, a nadimak Lepa Lana nadenuo mi je pokojni Minimaks. Posle prvog albuma i uspeha koji sam doživela, povukla sam se sa javne scene, a najveći razlog tome bile su otvorene pretnje kolege koji je rekao da će ubiti i mene i moje dete ako ne prestanem da snimam albume. Taj čovek mi je otvoreno pretio, a sada kada se sretnemo, on je sav divan, čak me i zagrli. Jednostavno, nisam trpela autoritete, imam stav i karakter koji nije mogao da podnese naređenja. Sve sam prekinula i otišla u Ameriku – rekla je jednom prilikom Gordana Adamov.