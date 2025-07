Ono što se mesecima spekulisalo u ponedeljak je postalo zvanično - Marija Šerifović više neće biti članica žirija "Zvezda Granda". To je bila njena odluka, koju je saopštila u dopisu poslatom preko PR službe.

Šta to tačno znači, objasnio je naš sagovornik, koji je upoznat s detaljima pregovora, ali je insistirao da ostane anoniman.

- Ugovori će biti potpisani tek krajem avgusta s većinom ljudi iz žirija. Neki od njih već imaju aktuelne ugovore koji su višegodišnji, poput Svetlane Cece Ražnatović. Do tada sigurno niko neće zvanično potvrditi sastav žirija, ali sigurno je da se o takvim stvarima ne misli i ne planira u poslednji čas. Marijin odlazak je bio sasvim izvestan. Produkcija je za to znala mesec dana pre finala, sačekali su da se proglasi pobednik takmičenja jer nisu želeli da išta drugo bude u žiži interesovanja. Ne znam da li je s Kebom ugovor potpisan, ali pregovora je bilo i zasad je, koliko sam čuo, usmeni dogovor postignut - navodi naš izvor.

- Što se tiče Dare Bubamare, plan je da ona bude član žirija u svakoj epizodi, ali menjala bi pozicije. Na primer, ako je iz nekog razloga sa snimanja odsutna Ceca, Snežana, Viki, Bekuta ili bilo ko drugi, Dara bi uskočila na njihovo mesto. Ovakva promena bi sigurno bila zanimljiva gledaocima jer se to pokazalo kao dobar potez i u slučaju s Kebom prošle sezone. Dara je kao ličnost vrlo zanimljiva, imala je iskustva sa žiriranjem u drugom formatu i pokazala je da se dobro snalazi u tome. Produkcija smatra da će ona uneti osveženje u format koji postoji već dve decenije, s obzirom na to da sastav žirija nije menjan nekoliko godina - dodao je naš sagovornik.

Pokušali smo da dobijemo komentar od Dare i Kebe, ali oni se nisu javili do zaključenja ovog broja.

- U svojoj glavi sam već to otutnjala, prošla i preživela. Raznežili su me neki ljudi zaposleni u "Grandu", nešto su se tamo rasplakali i svašta nešto. Poljuljali su mi emocije. Trenutak kada sam izašla iz one rupe, pre deset godina tačno, i majica koju sam nosila - "Popović, ko?"... Sigurno je da je ova prethodna decenija ostavila ozbiljan i veliki trag u mom srcu. Bilo je neverovatno zadovoljstvo provesti vreme u društvu Saleta Popovića, uz koga sam imala mogućnost da naučim toliko toga o ovom poslu - rekla je pevačica.