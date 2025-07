- Ja sam rekla sve što neko radi, a ja to ne znam, onda me ne dotiče. Čoveka sam gledala po tome kakav je kao osoba. Uvek sam vodila tuđe ratove, ali me život naučio da se ne petljam gde mi nije mesto. Nikad nisam zvala i žalila se, ali sam poslovno to osetila mnogo. Iako moji prijatelji, ovi ili oni, nikad nisu ogovarali nekog pored mene, drugi su se hvalili da ih znaju. Eto, ja sam poslovno to osetila jer zbog tih mojih prijatelja nisam mogla da nastupam po nekim klubovima. Neki ljudi nisu voleli moje prijatelje i ja nisam mogla da nastupam. Ne pričam sad samo o mojim zemljacima, nego o svim mojim prijateljima iz tog doba, a oni su i danas tu.