I dok su mnogi mislili da su pred oltarom pronašli svoju srodnu dušu , neki poznati parovi su pokazali da ljubav ne mora uvek da se završi brakom. Išli su pred matičara, planirali venčanje, neki čak i odredili datum – ali do izgovaranja sudbonosnog „da“ ipak nije došlo.

Bilo zbog ličnih razlika, medijskog pritiska ili iznenadnih odluka, njihova ljubavna priča je skrenula s puta ka braku. U nastavku saznajte koji su to poznati parovi koji su bili na korak od venčanja, ali su ostali – nevenčani.

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić - Vole svadbe i rado idu na njih

- Što se tiče mog sudbonosnog “da”, nadam da će to biti jednog dana. I suprug i ja smo tradicionalno odgajani, volimo svadbe i rado odlazimo na njih. Da se Vujadin pita, to bi bilo odmah i sad, ja malo to kočim jer sam žensko koje voli da sve bude precizno - ispričala je svojevremeno Vasilejvićeva.