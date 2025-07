Aneli Ahmić , petoplasirana finalistkinja "Elite 8", sinoć je potkačila Alibabu , svog bivšeg partnera, a sada se i on oglasio i uzvratio joj na svoj način .

5. Hteo sam da budem Tata Nori, ali pored veštica kao što je dotična i matera joj, je to nemoguće!

9. Za početak je Nori zabranjen prelazak na sve i jednom graničnim prelazu, samo nastavi da me uzimaš u usta i lažeš i videćeš kako ćeš završiti!

10. Ne zanimaš me ni ti ni niko tvoj, odj**i od mene smrd(u)šo i dečko ti je rekao da smrdiš i da si štrokava, što ja ODGOVORNO POTVRĐUJEM ŠTROKULJO!

11. Protiv Luke nemam ništa, želim vam sve najbolje! Momak mi je čak i smešan nekad (pozitivno)! Jedino kad pređe neki muški kodeks što se tiče Nore, onda imamo problem on i ja! Sve ostalo me baš i nije briga.

"Durdžić je opsednut"

- Janjuš nije bio greška. Sve je to lekcija. Nemam emocija prema njemu više. Sita me je mnogo kritikovala kroz rijaliti, ja nisam razočarana plasmanom, moram da kažem. Asmin Durdžić je opsednut mnome, on ništa nije brinuo o ćerki, nikad nije poslao novac za nju. Pokušao je da otme dete, ne planiram nikakav kontakt sa njim. Baš nikakav!