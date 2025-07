- Devojka me je izblamirala. Uvredila se jer sam rekla da se blamira, rekla sam joj iskreno, kao drugarica. Prenela sam informaciju od spolja da je ljudi gledaju kao blam. Ona se tad okrenula i evo sad me je izblamirala. Meni je jedini prijatelj ostao Uroš. Generalno ne verujem u rijaliti prijateljstva, ali je ostalo to s Urošem - rekla je Anita i time okončala priču o ljudima iz rijalitija.