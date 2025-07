Konkretna i iskrena

- To je moja jedna tajna. Svaka ptica svojim glasom peva. Zašto bih ja imala nešto protiv tada devojke, a ja sam već imala dete i bila sam udata. Zašto bi meni smetala jedna slobodna mlada devojka koja je uspela na estradi? To su drugi ljudi uradili, ja sam ispala žrtveno jagnje u toj priči. Našli su mene jer su mislili da sam ja lepa, a da nemam pojma sa pevanjem, mislili su da ću ostaviti porodicu, ali ja sam i tada i sada znala šta hoću u životu. Sve to što se pisalo i pričalo da je Lana protiv Brene, to je bio bes jednog čoveka koji je bio protiv Slatkog greha, ali ja sam ispala žrtva.