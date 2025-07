Draganu Kojiću Kebi se definitivno može dodeliti titula modernog muškarca. On je čovek koji ispunjava tradicionalne norme, a takođe je i kompleksna ličnost koja balansira između profesionalnih ambicija i ličnih vrednosti, između stilizovanog izgleda i emocionalne inteligencije.

Skockan za svaku priliku

Muzička zvezda je poznat kao neko kome je jako stalo do fizičkog izgleda, te se stalno doteruje, a sada smo se uverili da je od glave do pete cakum-pakum. Na konferenciji za medije folker je došao u opuštenom izdanju, ali veoma doteran. Jasno smo videli da neguje i svoja stopala, naročito nokte na nogama. Imao je prozirni lak koji štiti nokatnu ploču. Iako će nekima na prvi pogled delovati smešno ako vide muškarca sa nalakiranim noktima, ipak treba zastati za sekund i razmisliti da li je to samo modni poduhvat ili ipak ima neko dublje značenje. Žene i muškarci koji redovno održavju svoja stopala daleko, deluju urednije.