- Teško sam podneo smrt brata. Ne mogu da objasnim taj osećaj, pomutio mi se um. Rekao sam sebi: "Moraš sam, nećeš imati u životu nikakvu podršku. Spremi se da budeš sam i to je to". Često volim da kažem da bih želeo da mi uzmu sve, kuću, kola i pare, samo da mi je on živ. Pre bih sedeo u gaćama na Pančevačkom mostu, bez dinara, znam da bih sa njim ponovo napravio sve, ali nažalost, to je nemoguće. Kad mi je teško odem na grob i popričam malo sa njim. Da li me čuje ili ne, ne znam, ali u svakom slučaju mi bude lakše. Kad god mi se u životu desi neki važan trenutak, ja to želim da kažem njemu - ispričao je Dr Igi u emisiji "Pretres" na Hajp televiziji i nastavio: