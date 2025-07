- To mi je najbitnije da pričam. Što se tiče Milice okrenuo sam je posle dva dana. Dobio sam sliku, foto album, pokazivao sam novinarima i ona je poslala poruku Ramizu bivšem učesniku: "Reci klošaru da ne pokazuje slike deteta novinarima" i ja sam rekao da neću. Čuo sam da je tužila Kačavendu i mene, rekla je da neće da dozvoli dete nikad da vidim. Ja sam nju okrenuo i rekao sam da je ne zovem da se svađamo nego da želim da vidim Barbaru, a ona je rekla: "Ako želiš da viđaš dete dođeš mi 13 i po hiljada evra". Ja sam njoj ostavio karticu, bila je prazna i dao sam njoj karticu. Ja sam njoj ostavio 500.000 dinara da ima dok ne izađem. Sad sam ja njoj dužan da bih video dete, da li moje dete vredi 13 i po hiljada evra? Ona je odmah izvrnula da ne želim da dam pare za dete. Rekao sam da ću da je tužim, ona me uslovljava i reketira. Ovde su sad pare u pitanju. Ona mene pljuje na TikTok-u, prozivaju me, kače se i samo su joj bitni mediji. Ona govori da neću da dam pare detetu, ko je to rekao? Ne može da me uslovljava. Odmah je zapela za pare, samo su joj pare bitne i da me blati. Zato sam je i blokirao. Ona se baškari na moru. Blokirao sam je, čekam je da se vrati i sve sam se dogovorio sa advokatom - govorio je Terza.