Sve veće šanse

- Sve je bilo gotovo pri kraju, Keba je rekao svoje uslove Grandu i to je prihvaćeno. Ostalo je da se potpiše ugovor, trebalo je da se to odradi ovih dana jer je Keba negde u inostranstvu. Ali u međuvremenu on je saznao da su iz Granda pozvali Severinu da bude u žiriju i bio je zaprepašćen. Navodno ne zato što bi se sretao s njom na snimanjima, već zbog toga što mu iz produkcije to nije nije rekao. Koliko znam, Grand je dao Severini ponudu jer su čuli da čelnici Pinka pregovaraju sa Jelenom Rozgom da dođe kod njih u žiri, a poznato je da postoji taj rivalitet između njih dve, pa bi to bilo odlično za oba šou programa. E sad, koliko su realne šanse da Severina dođe, znate i sami... Kad je dobila poziv od Granda rekla im je otprilike ovako "došla bih u vaš žiri za pola miliona evra godišnje. Ili da vam spustim cenu na 300.000, ali pod uslovom da u programu mogu slobodno da izražavam svoje mišljenje" - kazao je naš izvor.