Apel suseda

- Evo, vidite i sami. Ovde danima curi voda i toliko smrdi da je to katastrofa. Ne znam ni da li je Ceca o ovome obaveštena i ko o tome vodi računa, ali mora što pre da reši ovaj problem. Ne možemo da dišemo i prođemo ovim delom trotoara od te vode i neprijatnog mirisa, sad još i nije strašno jer nije toliko toplo. Ali ovih dana, kad je bilo skoro 40 stepeni, da vam ne pričam. Mi ovde šetamo decu, mnogo je majki s kolicima. Strašno! Da li je to kanalizacija ili šta li je, ne znam, niti me zanima. Apelujem na nju da se pozabavi ovim kako se ovo ne bi još više iskomplikovalo i došlo do neke veće poplave - ispričao nam je sagovornik.