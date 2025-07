Slušaj vest

Ena Čolić prvi put je ušla u rijaliti ove godine, a odmah se istakla i zauzela visoko 4. meso, a sada je progovorila o svojim utiscima nakon "Elite 8".

Starleta je na samom početku progovorila o svom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom, koji je bio veoma turbulentan tokom čitave "Elite 8".

- Naš odnos je turbulentan, ništa se ne menja. Kada smo gostovali zajedno u emisiji "Narod pita" pokušali smo lepo, ali je opet bilo turbulentno, na kraju se ponovo završilo lepo... Kod nas je sve na klackalici. Osećam se bolje jer sam ga videla i imali smo prilike da popričamo pred kamerama, ali i van kamera. Mislim da nam je potreban jedan razgovor i da bi to sve rešilo. Kada smo razgovarali došli smo do zaključka da treba prvo da se smire strasti i emocije, pa da onda možemo tek da sednemo i ozbiljno popričamo o svemu što je bilo. Mislim da se plaši da bi ga bolelo ili da bi mi se vratio, ali za to ne postoji opcija. On je taj stav toliko jako zastupao da sam ga i ja prihvatila u međuvremenu, i ma koliko ga volela smatram da ne treba da srljamo u pomirenje pre nego što se reše neki problemi koje imamo - rekla je iskreno Ena koja smatra da je najveća greška to što je govorila ružno o njegovoj porodici.

1/4 Vidi galeriju Ena Čolić Elita finale elite 8 Foto: Pink

- Nisam pogrešila ja jednom, ima više mojih grešaka, a i njegovih. Više su problem izgovorene reči, a ne dela. Mislim da mu najviše smeta što sam mu pominjala porodicu, isto kao što i mene zaboli kada budem degradirana kao majka u raspravama. Mislim da to nije njegovo pravo mišljenje i da nije to izjavljivao zlonamerno. Sto puta sam se izvinila za stvari koje sam rekla u afektu, kajem se za to. Videla sam izjave od njegove mame i to me je povredilo, ali kada sam razmislila... I ja sam majka i ko zna kako bih ja reagovala na njenom mestu. Zlata ima karijeru i zna kako treba da postupa sa medijima, ja ne znam, nova sam. Da je moj sin ugrožen, ko zna kako bih ja komentarisala, zato ne osuđujem i nemam prava da se ljutim. Za njegovog tatu sam čula da je govorio samo lepe stvari, dok brat mislim da me uopšte ne voli. To su te prepreke, koje nisu mala stvar. Meni je porodica važna, ako sam birala njega, onda sam i njegovu porodicu i naravno da je važno da me prihvate.

Ena kaže i da Peji neprekidno šalju snimke ljudi koji nju ne vole.

- Truju mu mozak ljudi koji me ne vole, šalju mu neke isečene snimke i pokušavaju da nas rastave. Videla sam i ja neke njegove snimke, ali sam odlučila da ne gledam te gluposti i ne trujem sebe već da se fokusiram na lepe stvari.

O Bori Santani i Milici

1/6 Vidi galeriju VENČALI SE BORA SANTANA I MILICA KEMEZ! Nakon što su sklopili zakonski brak obećali se na vernost i ljubav i pred BOGOM Foto: Petar Aleksić

Enu Čolić su navodili i kao razlog za razvod Bore Santane i Milice Kemez, a ona je sada istakla da nikada sa njim nije bila prisna.

- Čula sam da su negirali da sam ja jedan od razloga za njihov razvod, ne znam o čemu se radi, ali ja ne mogu biti razlog svakako. Bora i ja ne postojimo, nije mogla da vidi nikakvu kompromitujuću prepisku. Možda ako je on pričao o nekim svojim momentima sa drugim devojkama, ali vezano za mene ne - rekla je sa sigurnošću Ena.

Sa bivšim nije u kontaktu nakon izlaska iz Bele kuće

- Nisam se uopšte čula sa njegovim ocem, samo pred ulazak. Mi nismo bliski uopšte, naša komunikacija se zasniva na Matiji i njihovom viđanju koje ja u potpunosti podržavam. Čula sam da se naljutio kada sam ga pomenula u "Eliti" i da je hteo ponovo nešto da mi napakosti, tako da nemam nameru da mu se javljam - objasnila nam je bivša rijaliti učesnica.

"Anđela i Gastoz su foliranti"

Ena nije imala nimalo lepo mišljenje o prvoplasiranom Nenadu Marinkoviću Gastozu i drugoplasiranoj Anđeli Đuričić.

1/38 Vidi galeriju Elita Elita 8 Finale Proglašenje pobednika Anđela Đuričić Gastoz Foto: Pink

- Foliranti, dobro su odigrali. U jednom trenutku sam im verovala, sve nastavljaju i van rijalitija i svaka im čast. Gastoz me je branio kao niko jedno vreme, mislim da je to radio zato što nismo ništa imali, a on je to hteo. Što se tiče Anđele, mogu reći da mi je grozno što su objavljeni njeni intimni snimci i osuđujem tog koji je to objavio. Nikada se ne bih sladila tim stvarima i svaka joj čast što je ušla znajući da će to izaći o njoj. Mislim da bih ja završila negde u brdu i od sramote se sklonila od sveta, zbog toga je jako hrabra i tu joj odajem priznanje - rekla je Ena koja tvrdi da je Anđelin plan bio da bude sa Stefanom Karićem.

- Grozne su mi njene svađe sa Karićem, mislim da je ista situacija kao za Gastoza i mene, mislim da je ona želela da Stefan bude njena rijaliti priča. Videla sam snimak gde ona njega zove na početku Elite i govori da mu čuva krevet, a on je rekao da će ići da spava na drugo mesto.

"Ne ulazim u sledeću sezonu"

Kako kaže, u sledeću sezonu nema nameru da uđe.

- U narednu sezonu ne bih ušla, mislim da ne bih psihički izdržala dve godine zaredom. Borila se jesam, ali mi je teško palo i nisam se uvek borila na način koji mi se dopadao. Mislim da sam uprljala dušu, da sam se demonizovala i pretvorila u nešto što ne želim da budem i sada želim da se resetujem. Svi su se ukanalili kada su ulazili dve sezone zaredom, pa da ne bih kao Anđela ulazila da se "perem", bolje da napravim pauzu. U "Elitu 10" bih možda ušla jer je razlog mog ulaska bio taj da sinu uzmem nekretninu. Prvobitno sam htela da zidam jer je jeftinija opcija, sada razmišljam da ga kupim, pa bih onda ušla u narednu sezonu da bih zaradila. Sina sam jako mlada dobila i odrastala sam sa njim, zato i imamo tako blizak odnos, nisam nikakav autoritet. On od mene zaslužuje sve, ima samo mene kao i ja njega. Mislim da sam dužna da mu obezbedim stan jer on nije birao da se rodi, to je bila i moja i njegova sudbina da mu ja budem mama - rekla je Ena i istakla da ne želi da boravi u rijalitiju sa Borom Santanom.

- Jako se plašim, videla sam ko ulazim, ne bih volela da boravim sa Borom. Aleks poznajem, ali se nismo čule od 2017. ili 2018. godine. Sa Majom sam bila super, ali tamo se sa svakim posvađaš, prosto je takva situacija. Posvađala sam se sa Gastozom kojeg poznajem 15 godina i verovatni nikada to nećemo ispeglati. Nemam zent ni od koga, ali vidim ko ulazi i tu tenziju, pa ne bih volela da preživim isti stres.

Ena je otkrila i da li bi tokom sukoba sa Majom moglo doći i do iznošenja "prljavog veša".

- Mene mnogo male stvari bole jer nije sve za javnost. Nemam ja u svom životu neke stvari koje previše krijem i na sve sam spremna da izađe o meni, ali naravno da ne bih volela da se saznaju neke stvari. Već sam previše oblaćena, a nikada nisam želela da budem starleta i jako mi smeta kada me stavljaju u taj koš. Mislim da kada bi Maja počela da govori o nekim našim ludorijama, da mi to ne bi išlo u prilog iako je to bilo sa moje 23 godine - rekla je i dodala:

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Antonio Ahel/ATAImages