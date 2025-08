Uspomene

Vremeplov

Nezamislivo je bilo ugostiti kompletan Južni vetar, a tebi je to pošlo za rukom. - Delirijum je bio u studiju kada su oni dolazili. Zrenjanin je mali grad i čim čuju ko je od gostiju, ljudi dođu i opkole studio, pa čekaju da se gost pojavi i da se slikaju s njim i da im da autogram. Dovesti Jašara u to vreme bilo je nezamislivo. On je super, ali da dođe u studio, to je nemoguće.

Doktor Igi je sa tobom imao poseban odnos.

- Komšijski. Kuća nam je jedna prekoputa druge, ulica nas deli. Dok još nije javno izbacio pesmu, lupao mi je na prozor sobe. Učim za školu i ja se odseko, reko duhovi. Kaže on: "Otvori prozor", mislim se, ma kakvi da ti otvorim. Viče on: "Igor je." Koji, bre, Igor u dva ujutru... Ja otvorim, Igi drži kasetu i kroz prozor ulazi u sobu i ubacuje kasetu u moj radio. Lepo to zvuči i kad je počeo ženski deo, ja ga pitam ko je to, on nije hteo da mi kaže da je to Ivana Peters. Kada je prošlo neko vreme, on meni otkrije. Bio je toliko popularan da je uspeo da me iz kasarne izvuče kada je imao koncert u Kraljevu, gde sam služio vojsku.