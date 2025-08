Naime, Vujović je putem svog profila na društvenoj mreži Instagram otkrio da su Aneli i on otvorili kanal na platformi YouTube, a po svemu sudeći tu će sa brojim pratiocima i fanovima deliti kako izgleda njihov život nakon rijalitija.

Sa Asminom se sukobila u programu uživo

Asmin je bez ustručavanja raskrinkao Aneli do koske i izneo šokantne tvrdnje.

- Ena, nijedna firma nije glasala za tebe. Pobedila si jer si kulturna. Zamerio sam ti jer si vređala Noru, ali si se ti meni izvinila i nikad više nisi spomenula. Ona je vređala tvoje dete, tako da razumem. Da sam voleo Aneli nikad je ne bih varao. Ona se meni zgadila, nisam mogao da spavam sa njom. Skidala je us***e gaćice, smrdela je na lignje dole, nije se kupala. Ta osoba je psihički poremećena. Aneli je ta koja je sa mnom živela i išla na aftere, ostavljala Noru. Hteo sam da imam kontak sa Norom, slali smo i pare i poklone. Imao sam dogovor da uzmem Noru na 15 dana, a Jasna je rekla da se ona pita. Nora bez mene ne može da napusti zemlju. Ako ovako nastavi uzeću joj kompletno starateljstvo. Ja sam veran i volim isključivo Staniju Dobrojević. Njen auto je razbila žena jer se j***vala sa njenim čovekom. Aneli nije opalio samo ko je žurio na autobus. Sa njom bude svako za dve linije. Kad sam video njene gaće izbacio sam i nju i Groficu iz kuće. Sa Bajom se nikad nisam čuo, samo sam se sprdao. Imamo dokaze, sad ćemo objaviti jer me uzima u prljava usta. Lepo sam je opomenuo da me ne uzima u usta- rekao je Asmin.