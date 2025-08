Poslušala savet komšija

- Kad smo videli da piše da je laž da se iz ove kuće širi smrad, poludeli smo. Mi nemamo nos ili šta?! Bolje da je ćutala, juče je ovde bilo puno novinara i svi su osetili taj užasni miris. Možda i nije od vode, ko zna... Tamo su držali i neke kučiće, možda se to pomešalo. To može svakom da se desi. Dobro iz cele ove priče jeste da su zvali majstore, sredili su to, ali evo vidite, sad na drugom mestu curi voda. Malo se smanjio smrad, ali po ovolikim vrućinama, pitanje je dana kad će on opet postati intenzivan kao pre. Čujem da se Ceca iznervirala jer smo rekli da joj je nova terasa ružna i da se ne uklapa u celinu. Pa ima oči valjda, gde ova iverica ide uz ovo ostalo? Odmah je zvala majstore koji su to radili da se žali i da pošalju ekipu da se to sredi i preuredi. Bili su tu juče nekoliko sati, nešto su petljali. Mislim da ih je neko i slikao. Videćemo šta će biti s tim narednih dana - zaključio je naš sagovornik.