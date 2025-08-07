Slušaj vest

Mihajlo Verouvić Vojaž i Zera, popularna pevačica diskografske kuće "Generacija Zed", na svojim nastupima nisu imali sreće kada je posećenost publike u pitanju. Iako je sezona u jeku, publika nije bila zainteresovana za repere u toku prethodne nedelje.

Kako saznajemo, Vojaž je na zakazanom nastupu u Budvi prošle nedelje dozvolio besplatan ulaz na svoj nastup, ali ni to mu nije pomoglo, dok se povodom Zerinog nastupa u Sloveniji na društvenim mrežama pojavio video u kojem se vidi prazan klub, a naslov snimka je bio "Zera prodala 12 karata u Portorožu".

S obzirom na to da su tu i slike i video, nije bilo nikakve nedoumice da ova informacija nije tačna.

Screenshot_20250804_145718_TikTok.jpg
Foto: Printscrean

Zera prodala 12 karata
Zera prodala 12 karata Foto: Printscrean

Tražio 20 evra

Što se tiče popularnog trepera, plan mu je bio da obožavaoci njegove muzike plate ulaznice 20 evra. Međutim, iako je nastup reklamiran, interesovanja nije bilo. U poslednjem času je odlučeno da ulaz bude slobodan, ali uzalud. Nije bilo zainteresovanih.

- Niko se nije javljao da rezerviše dolazak, bila su rezervisana samo četiri separea i dva stola. To je baš malo. Verovatno bi došlo stotinak ljudi na nastup, ali vlasnik kluba nije hteo da reskira, pa je u dogovoru s treperovim menadžerom odlučio da otkaže gostovanje. Njemu su iz istog razloga već otkazivali nastupe ovog leta, kao i njegovim kolegama. Slabo je interesovanje za njih - naveo je izvor Kurira.

Vojaž Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pukla sezona

Opšte je poznato da je letnja turneja gotovo svih izvođača u krizi, pa su mnogi otkazivali nastupe, a većina je morala da spusti svoje honorare. Publika traži samo velike zvezde.

Kurir.rs

