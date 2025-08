Borislav Terzić Terza ćerku Barbaru još nije upoznao, a po svemu sudeći moći će da je vidi tek kad sud to dozvoli. Tokom sinoćnog gostovanja u emisiji "Narod pita" Borislav Terzić Terza je rekao da je dogovor sa Milicom Veličković , da danas upozna svoju ćerku, "pao u vodu", te da će pravdu morati da potraži na sudu.

Terza otkrio detalje odnosa sa Milicom nakon Elite

Milica odmah reagovala

Voditeljka je potom pročitala poruku koja joj je stigla od Milice Veličković, a ona glasi: "On blamira dete svojim izborima. Izbacuje storije, a ne zna kako dete izgleda".

- Ona je bila na moru 20 dana! Kaže mora da me pljuje da bi zarađivala na TikToku. Neću ništa da pričam. Problem je što ja izbacujem storije i što sam ja sa Slađom. Šta je tu problem? Moj ljubavni odnos nema veze sa detetom! Ja je nisam blatio, rekao sam sve najnormalnije, šta više da uradim!? Njoj smeta moj život i što ću ja da odem na more. dete će imati sve, pusti me da živim svoj život! Daj mi da je viđam, je l' treba da idemo na sud!? - rekao je Terza, pa dodao: