Stars
PREVRNUO SE KOMBI AMADEUS BENDA: Svi članovi se nalazili unutra, prve slike s mesta nesreće
Na svu sreću niko od članova benda nije povređen, a Aca Amadeus je podelio je fotografiju s mesta nesreće.
Slušaj vest
Kombi s muzičarima Amadeus benda sleteo je s puta i prevrnuo se rano jutros. Na svu sreću niko nije povređen, a jedna od članova benda podelio je fotografiju s mesta nesreće.
- Sreća nas je pratila i večeras, kao sto nas je pratila svih ovih 25 godina - napisao je Aca Amadeus bend, čaln benda.
- Hvala dragom Bogu da niko iz benda nije povređen... idemo dalje - napisao je Aca iz Amadeusa.
Ispod njegove objave nizali su se komentari u kojima su uplašeni ljudi pitali za stanje muzičara Amadeus Bend:
"Hvala dragom Bogu da je sve dobro", "Jel su svi živi?", "Ovo je strašno, živeo Amadeus bend", nizali su se komentari.
Reaguj
Komentariši