Kombi s muzičarima Amadeus benda sleteo je s puta i prevrnuo se rano jutros. Na svu sreću niko nije povređen, a jedna od članova benda podelio je fotografiju s mesta nesreće.

- Sreća nas je pratila i večeras, kao sto nas je pratila svih ovih 25 godina - napisao je Aca Amadeus bend, čaln benda.

- Hvala dragom Bogu da niko iz benda nije povređen... idemo dalje - napisao je Aca iz Amadeusa.

Ispod njegove objave nizali su se komentari u kojima su uplašeni ljudi pitali za stanje muzičara Amadeus Bend:

"Hvala dragom Bogu da je sve dobro", "Jel su svi živi?", "Ovo je strašno, živeo Amadeus bend", nizali su se komentari.

