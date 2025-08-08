Slušaj vest

Tokom više od tri i po decenije estradnog rada Svetlana Ceca Ražnatović se za estradni tron borila s mnogim pevačicama, ali ono što je do dan-danas ostala najstrože čuvana tajna je to da je malo falilo da joj glavna konkurencija postane niko drugo do njena rođena sestra Lidija Ocokoljić.

Ceca i njena sestra Lidija Foto: Marina Lopičić

Prema priči dobro obaveštenog izvora upućenog u celu priču do najsitnijih detalja, glavni razlog da se Lidija otisne u estradne vode bilo je to što su se pevačicini roditelji Slobodan i Mira Veličković našli u nezavidnoj finansijskoj situaciji nakon što je Ceca pobegla od kuće kod tadašnjeg dečka Harisa Hare Samardžića u inostranstvo.

Propao pokušaj

Ceca sa tadašnjim dečkom Harisom Samardžićem Foto: Damir Dervišagić, Reprint Sabor

- Kad je Ceca pobegla od kuće kod tadašnjeg dečka Hare Samardžića u Švajcarsku, u tom trenutku njen odnos s porodicom nije bio najsjajniji, bio je sveden na minumim jer su se njeni roditelji jako naljutili na nju što ih je iznenada napustila i praktično ostavila na cedilu. Slobodan i Mira su u njenu karijeru uložili mnogo novca, bili su joj sve vreme maksimalna podrška i samim tim su ostali bez glavnog izvora prihoda od koga se do tada porodica izdržavala. Ona im je slala s vremena na vreme određenu svotu novca, ali to nije bilo dovoljno - priča naš sagovornik, pa nastavlja:

- U želji da to nekako nadomeste, oni su odmah isplanirali da umesto Cece ubuduće počnu da ulažu u karijeru svoje druge ćerke Lidije. Ceca je u to vreme bila muza Dobrivoja Doce Ivankovića, koji je bio njen estradni otac, koji ju je stvorio, pa oni nisu mogli da idu opet kod njega. Zbog toga su odabrali da odu kod u to vreme Docine najveće konkurencije i najtiražnijeg autora u istoriji domaće muzike Novice Uroševića. Lidija je tada otišla sa ocem kod Novice u studio i razgovarali su s njim. Oni su se i dogovorili o detaljima, Novica nije imao ništa protiv. Nakon što je pažljivo poslušao Lidijino pevanje, rekao im je da ona ima potencijala i da bi mogao da nešto napravi od nje. Krenula je i priprema. Ipak, u toku tih priprema za album, nakon nekoliko meseci, Ceca se pokajala i shvatila da je pogrešila, pa se vratila i ponovo uspostavila kontakt sa svojom porodicom. Da to toga nije došlo i da se Ceca nije predomislila, pitanje je da li bismo tokom kasnijih godina gledali borbu za estradni tron između dve sestre ili bi čak Lidija bila mnogo uspešnija od Cece. Nažalost, to nikad nećemo saznati - zaključio je sagovornik.

Svetlana Ceca Ražnatović na starim naslovnim stranama Foto: Printskrin, Nemanja Nikolić

Kurir je, podsetimo, pre više od dve godine objavio delove iz nekadašnjeg čuvenog estradnog lista Sabor, koji je objavio obraćanje Cecinog oca Slobodana Veličkovića, koji je tada, sredinom 1991. godine, izjavio da ne zna gde mu je ćerka i da se ona danima nije javljala porodici. Bilo je to vreme kad se informacije nisu mogle tako brzo proveriti i obraditi, pa je novinarima trebalo vremena da sve istraže.

"'Svega mi je preko glave. Tako bih želela da ostavim pesmu i da izbrišem poslednje tri godine života. Najradije bih da budem bezbrižna curica, ona Ceca iz komšiluka i mamina mezimica', sa suzama, drhtavim glasom govorila je Svetlana. 'Ne želim da se sukobim s roditeljima i saradnicima. Hoću samo da me razumeju. Želim da shvate da sam dovoljno pametna i sposobna da kroz život krenem sama. Kad bih ocu rekla da želim da živim sama, mislim da bi me ubio', govorila je pevačica", piše u uvodu članka.

Skandal decenije

Ceca sa roditeljima Foto: Damir Dervišagić

Sabor tada piše da je Veličkovićeva otišla u inostranstvo i da je našla novog saradnika:

"Cecin novi menadžer Haris Haro Samardžić zadovoljno trlja ruke. Inkasirao je oko 20.000 maraka. Na optužbe i pretnje iz Beča, gde je gostovanje njegove pulenke najavljeno, Haro je reagovao: 'O tome ste se dogovorili sa ocem pevačice. S njim i rešavajte nesporazume.' Inače, Samardžić je ugledni ugostitelj u zapadnoj Evropi. Vlasnik je restorana 'Valentino' kod Bregenca. Do 25. godine profesionalno je igrao fudbal, srećno je oženjen i ima petogodišnjeg sina. Sa Cecom je isključivo u biznismenskim relacijama, iako čaršija bruji od priča o njihovoj ljubavi", pisalo je tada.

Isti list sredinom 1991. objavio je i detalje kako je izgledalo Cecino spektakularno bekstvo od roditelja. Navodno, u tome joj je pomogla tadašnja drugarica Mira Škorić.

Kurir.rs

