BOJANI RODIĆ SE VIDE REBRA! Šijanova žena na pragu anoreksije, svi zabrinuti nakon što su videli njenu poslednju fotku
Bojana Rodić uživa u braku sa Mirkom Šijanom, a kruna ljubavi su njihova dva sina, sa kojima se trenutno nalaze na letovanju.
Naime, Bojana je pozirala u belom bikiniju na plaži, a ceo stajling upotpunila je slamnatim šeširom, naočarima, torbom i nakitom i izgledala je moderno i šik.
Međutim svi su primetili da joj se vide rebra, ali da je Bojana svakako prezgodna i važi za pravu bombu iako su fanovi zabrinuti jer im deluje kao da je na korak do anoreksije.
Ćerke uključene u porodični biznis
Inače, život sestara Rodić je promenio u onom momentu kada se Bogdana Ražnatović udala za Veljka Ražnatovića.
Tada je porodica Rodić dospela u javnost, a ubrzo nakon toga se i Bojana Rodić udala za Mirka Šijana.
Bogdana je osnovala porodicu sa Veljkom Ražnatovićem, sinom najveće Balkanske zvezde, dok se Bojana udala za naslednika Goce Božinovske, Mirka Šijana.
O Rodićima ceo kraj u kom žive ima samo reči hvale, ističući da su svi izuzetno vredni i radni, te da su ćerke još od tinejdžerskih dana bile uključene u porodični posao i nije im bilo teško da sa majkom prodaju piliće na pijci.
Osnovna delatnost firme koju Danijela Rodić, prija Svetlane Ražnatović, drži sa suprugom jeste prerada mesa i odgoj živine.
Pogledajte dodatni snimak: