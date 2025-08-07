Slušaj vest

Bojana Rodić uživa u braku sa Mirkom Šijanom, a kruna ljubavi su njihova dva sina, sa kojima se trenutno nalaze na letovanju.

Naime, Bojana je pozirala u belom bikiniju na plaži, a ceo stajling upotpunila je slamnatim šeširom, naočarima, torbom i nakitom i izgledala je moderno i šik.

Međutim svi su primetili da joj se vide rebra, ali da je Bojana svakako prezgodna i važi za pravu bombu iako su fanovi zabrinuti jer im deluje kao da je na korak do anoreksije.

Bojana Rodić pokazala rebra Foto: Printscreen

Ćerke uključene u porodični biznis

Inače, život sestara Rodić je promenio u onom momentu kada se Bogdana Ražnatović udala za Veljka Ražnatovića.

Tada je porodica Rodić dospela u javnost, a ubrzo nakon toga se i Bojana Rodić udala za Mirka Šijana.

Bogdana je osnovala porodicu sa Veljkom Ražnatovićem, sinom najveće Balkanske zvezde, dok se Bojana udala za naslednika Goce Božinovske, Mirka Šijana.

1/21 Vidi galeriju Bojana Rodić Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

O Rodićima ceo kraj u kom žive ima samo reči hvale, ističući da su svi izuzetno vredni i radni, te da su ćerke još od tinejdžerskih dana bile uključene u porodični posao i nije im bilo teško da sa majkom prodaju piliće na pijci.

Osnovna delatnost firme koju Danijela Rodić, prija Svetlane Ražnatović, drži sa suprugom jeste prerada mesa i odgoj živine.

Pogledajte dodatni snimak: