Zdravko Čolić je, pored Lepe Brene i Suzane Jovanović, po svemu sudeći još jedna želja za člana žirija u muzičkom šou-programu "Zvezde Granda". Tu nameru čelni ljudi "Grand produkcije" na sve načine pokušavaju da ostvare.

Neizvesno do početka takmičenja

U prilog tome svedoči naš izvor blizak produkciji.

- Grand ozbiljno radi na tome da napravi ozbiljan stručni žiri za novu sezonu. Brena i Suzana bi unele novu energiju u ovaj šou-program, a tek Čola, to i da ne govorim. Njegovi hitovi se od samog početka ovog takmičenja pevaju u takmičenju i učešće takve zvezde bi veoma značilo, kako kandidatima, tako i za gledaoce. Čolu bi upoznali iz drugog ugla - priča naš sagovornik.

Velika saranjda na pomolu

Jedna od želja nekadašnjeg direktora "Granda" Saše Popovića je bila da u jednoj finalnoj emisiju Čola bude specijalni gost.

- Sale je želeo da Čola da svoj sud o kandidatima u finalu ovog takmičenja. Nažalost, to se nije ostvarilo, ali ako se sve kockice poklope, možda i dođe do saradnje između "Granda" i Čole. Njegove pesme su uglavnom pevali kandidati i pobeđivali u finalu. Zdravko sve zna i drago mu je što ga produkcija želi, ali čeka se odgovor zvezde - završava naš izvor.

Dobro je pregovarala

Ona je sebi mesto obezbedila

Zasad je Dara Bubamara novo pojačanje u sastavu žirija "Zvezda Granda", a očekuje se potvrda i Dragana Kojića Kebe, koji je bio na razgovoru, ali još uvek nije potpisao ugovor.

Ovim povodom kontaktirali smo s Vesnom Milanović, koja je portparol "Grand produkcije", ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.