Slušaj vest

Aneli Ahmić i Luka Vujović započeli su zajednički život nedavno, a jedan od uslova za mir u ljubavnom trogulu jeste da njen partner ne kači fotografije ćerkice Asmina Durdžića.

S obzirom da taj Asminov uslov nisu ispoštovali, nastao je haos, te je Durdžić hitno došao u Banjaluku kako bi se obračunao sa njima.

Oči u oči

Do sukoba je dolazilo i nekoliko puta tokom emisije Narod pita, kada se Asmin javno oglašavao, a sada se svađa popela na viši nivo.

Foto: Printscreen Pink

Asmin noćas uključio u Narod pita i zaratio sa Aneli, te je ponovo pozvao Luku na susret u Banja Luku.

- Dragi moji, Alibaba je stigao u Bosnu! Pretili i vozio sam celu noć... Čekam i ponovaljam ne bude li se pojavio najveća je pi**a u istoriji. Prešao sam 600 kilometara - napisao je Asmin.

Asmin Durdžić stigao u Bosnu, pa se javno obratio dečku Aneli Ahmić Foto: Instagram

Javno prepucavanje

Aneli Ahmić prethnodne noći gostovala je u emisiji "Narod pita" kada se uključio telefonskim putem njen bivši partner Asmin Durdžić i osuo paljubu po njoj i njenom dečku Luki Vujoviću.

- Ja se nikada nisam oglašavao na temu Asmina. Pre svega zbog Nore, jer sam i ja otac jednog deteta. Uvek sam bio za to, da on bude uz Noru, to je njegova ćerka. E, sad, on bi da bude Baja, a Baja je samo jedan. Asmin uznemirava Aneli i mene, kontantno. Želim Nori da pustim crtani na telefonu, a meni stalno stižu neke poruke i pozivi. Zovu ljudi predstavljaju se kao milioneri. On treba da se izvini Aneli i da pokaže da želi da bude otac, to je važno. Umesto tako da se ponese, on glumi mangupa. Neću mu ćutati. On je krišom objavljivao slike neke, zamislite da sada ja objavim kakve poruke mi je slao. Ja sam insistirao da Nora bude u kontaktu sa Asminom, nisam bio prisan sa Aneli pred njom iz poštovanja, jer Nora ima svog oca. Asmin treba da shvati da je jedino vredno imati dobar odnos sa svojim detetom i da treba poštovati majku svog detet govorio je Luka, a onda se oglasio Asmin i udario kontru:

Luka Vujović telefonskim putem razgovara sa Janjušem Foto: Printscreen/You Tube

- Dobro veče, ja sam imao dogovor sa Lukom, ja da nisam hteo da Aneli ide sa Norom, ja bih zabranio. Ja sam imao dogovor sa Lukom da se ne slika sa Norom, a taj dogovor je prekršila njena majka veštica. Mene je Luka prvi zvao. Ja sam poslao Đedoviću sve, ovde sve govori da ja lažem, ja sam se čuo sa Lukom a on mi je pretio na telefon, govorio mi je da će on meni da pokaže ko sam ja, ja dolazim u Banju Luku, a Luka ako ne dođe on je najveća pi**etina. On koriti moje dete zarad kadra. Meni je Luka pretio da će on meni da pokaže ko je on, a ko sam ja, ja ću njega da našamaram - rekao je Asmin.

Ovako je govorila Aneli nakon izlaska iz Elite 7: