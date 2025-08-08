“TI ZAČEPI KOBILO” Asmin prekinuo program pa izvređao voditeljku Pinka! Par sekundi kasnije se gorko pokajao (VIDEO)
U sinoćnjem izdanju emisije „Narod pita“, koja se emituje na televiziji Pink, dogodio se incident koji je uzburkao gledaoce i izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.
U emisiji je gostovala bivša zadrugarka Aneli Ahmić, a u jednom trenutku u program se telefonski uključio njen bivši partner i otac njenog deteta Asmin Durdžić.
Asmin se javio kako bi komentarisao Anelin odnos sa njenim sadašnjim partnerom Lukom Vujovićem, sa kojim je u poslednje vreme u žestokom sukobu.
Sukob u emisiji
Tokom razgovora, situacija je brzo eskalirala kada je u pozadini čuo komentar za koji je pogrešno pretpostavio da dolazi od Anele.
U afektu i očigledno ne razumevši ko je govorio, Asmin je izgovorio:
„TI ZAČEPI, KOBILO!“
Problem je nastao kada se ispostavilo da se ta rečenica nije odnosila na Aneli, već je zvučalo kao da je upućena voditeljki emisije. U studiju je zavladala neprijatna tišina, a voditeljka je odmah reagovala i smireno, ali odlučno istakla da on greši i da nije ona ta koja je govorila u tom trenutku.
Shvativši svoju grešku, Asmin se brzo pokajao, ali ga to nije omelo da nastavi sukob.
Pogledajte dodatni snimak: