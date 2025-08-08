Slušaj vest

U sinoćnjem izdanju emisije „Narod pita“, koja se emituje na televiziji Pink, dogodio se incident koji je uzburkao gledaoce i izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

U emisiji je gostovala bivša zadrugarka Aneli Ahmić, a u jednom trenutku u program se telefonski uključio njen bivši partner i otac njenog deteta Asmin Durdžić.

Asmin se javio kako bi komentarisao Anelin odnos sa njenim sadašnjim partnerom Lukom Vujovićem, sa kojim je u poslednje vreme u žestokom sukobu.

Sukob u emisiji

Tokom razgovora, situacija je brzo eskalirala kada je u pozadini čuo komentar za koji je pogrešno pretpostavio da dolazi od Anele.

U afektu i očigledno ne razumevši ko je govorio, Asmin je izgovorio:

„TI ZAČEPI, KOBILO!“

Problem je nastao kada se ispostavilo da se ta rečenica nije odnosila na Aneli, već je zvučalo kao da je upućena voditeljki emisije. U studiju je zavladala neprijatna tišina, a voditeljka je odmah reagovala i smireno, ali odlučno istakla da on greši i da nije ona ta koja je govorila u tom trenutku.

Shvativši svoju grešku, Asmin se brzo pokajao, ali ga to nije omelo da nastavi sukob.

