Nenad Marinković Gastoz napravio je haos na društvenim mrežama kada je javno pozvao ljude da pomognu Borislavu Terziću Terzi. On je sve zamolio da uplate kredit njegovom bivšem cimeru.

Sve se desilo kada se Milica Veličković s kojom Teza ima dete oglasila i rekla da je otac njenog deteta nije zvao od momenta kada mu je omogućila susret s ćerkom.

- Upoznao je ćerku i dozvoljeno mu je da je viđa i čuje kad hoće, ali me nije zvao od tada da me pita za nju. Rekao mi je samo da ne može da je vodi sa mnom kod lekara jer nije tu, tako da sve je onako kao što sam mislila da će biti nema pomoći za neke osobe - izjavila je Pink.rs portal Milica Veličković.

To je razočaralo mnoge, među kojima i Gastoz, koji je u šali javno pozvao da se "uplati kredit" Terzi.

- Uplatite kredit Terzi - napisao je Gastoz.

- Ne čuje od aftera - dodala je Milica.

Gostujući sinoć pred emisiju "Narod pita", Nenad je otkrio da je sve bila šala.

Bio sam cirkle, ostavio komentar i odmah je nastala frka. Baš sam se smorio - rekao je on.

Milica mu jedva dozvolila da vidi ćerku Barbaru

Milica je sve vreme pričala kako će Terza moći da vidi dete preko suda, ali su sada očigledno našli zajednički jezik, te su svo troje danas bili u šetnji.

Međutim, situacija se ipak promenila i Terzić je pre nekoliko dana prvi put uživo video svoju naslednicu.

On je brže-bolje na svom Instagram profilu podelio fotografiju na kojoj se vidi kako drži u rukama malu Barbaru i ljubi je u glavicu.

Ovaj prizor je raznežio sve njegove brojne pratioce, a komentari podrške ispod objave su se samo nizali.

