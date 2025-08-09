Slušaj vest

Aneli Ahmić tokom gostovanja u jednoj emisiji dotakla se, između ostalog, i Maje Marinković. Upitana kakvo sada mišljenje ima o njoj, bez dlake na jeziku kazala je - katastrofalno.

Izašavši iz "Zadruge 8 - Elite", naime, prema sopstvenom priznanju čudu nije mogla da se načudi pošto je videla šta je sve Maja "napolju" prošla i radila.

Aneli Ahmić na finalu Elite Foto: Printscreen

I iz tog razloga smatra je "potpuno poremećenom osobom".

- Svi znamo Maju, to je jedna poremećena osoba, žena koja definitivno nije zdrave pameti, ali kako i da bude. Tako da, katastrofalno mišljenje. Žena koja nije prisebna. Sad kad sam izašla (iz rijalitija) kad sam čula šta je radila, nešto se dešavalo... Jednostavno, poremećena žena. Dibidus luda, eto. Tako ću da je opišem - kazala je Luni Đogani u "Bunkeru" ona, a ton nije menjala ni na konstataciju voditeljke da Maja u "Elitu 9" ide kao i Aleks Nikolić.

Foto: Print Screen

Maja Marinković, sa druge strane, na te njene reči još nije odreagovala. Trenutno - baškari se u Crnoj Gori, gde je otputovala na odmor i da napuni baterije pred iduću sezonu "Zadruge".

Skandal posle pohvala

Maja je potom sačekala pravi trenutak, pa se obratila Aneli, iako nije u tom trenutku bila ispred nje na sceni.

- Vidim da je Aneli baš bukvalista, ali da vam kažem, samo je kod nas čovek bolji kada umre, nego dok je živ.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ja joj želim da bude još srećnija u životu, a ovaj put smo je medijski sahranili. Nije shvatila ironiju, ipak je ona ironično shvatila sve pohvale, ali joj ja želim da kao jedna žena koja je u zrelim godinama, da se ozbiljno pozabavi rijaliti učešćem. Veliki pozdrav za gospodina Baju.

