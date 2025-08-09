Slušaj vest

Kontraverzni učesnik rijalitija Uroš Stanić, nedavno se osvrnuo na svoje cimere iz Elite, pa se na meti našao i Borislav Terzić Terza sa kojim je imao žestoke okršaje.

Uroš Stanić u emisiji Narod Pita Foto: Preent Screen

Tom prilikom Stanić je prokomentarisao svedočenje Milice Veličković o tome da Terza nijednom nije pozvao da pita kako mu je ćerka nakon što je upoznao.

– Jako mi je krivo. Milica mi je ispričala situaciju, Terza je iskeširao samo 20.000 dinara, slikao se sa ćerkom zarad medija i Instagrama, lajkova, i samo nestao. Milica je rekla da može da ima komunikaciju sa ćerkom kad god poželi, a on se nije udostojio ni da joj napiše poruku: „Kako je Barbara“. Trenutno mu je bitnija Slađa, koja ga finansira. Pokupio je i on nešto od Sofije Tetovke, našao je sponzorušu koja mu sve plaća. Žao mi je Milice, vidi se po njoj da to teško podnosi, da se loše oseća… Daš čoveku priliku, on je ne iskoristi, a ovamo govori da želi da bude otac i preti tužbama… Dobije priliku da bude otac i samo nestane – rekao je Stanić i dodao:

Uroš Stanić i Milica Veličković Foto: Preent Screen

– Nema nikakav novac, vozi Slađina kola, živi na njen račun. Njega ću isto tužiti, pretio mi je raznim stvarima, biće na sudu – rekao je Uroš za domaće medije.

Progovorio o novom dečku

- Ja sam emotivno zauzet. Srećan sam, imam dečka, prelepo mi je. Ne želim da ga eksponiram, posvećen je pažljiv i romantičan. On je iz Beča, moje je godište. Bili smo danas u bioskopu. On mi pruža ljubav koju sam želeo da imam. Zove me, brine se, teši me. Ko god da mi poruku ide na blok, a njemu ako neki muškarac pošalje poruku, pravim mu pakao od života. Uživamo u ljubavi. Ima novca, to mi nikad nije bilo presudno. Gradićemo zajedno sve

Otac ga se stideo

- Tati nikada nisam oprostio neke stvari. Neke stvari rodbini i komšiluku ne želim da oprostim, jer se oni stide mene, a otac posebno ne želi da otkriva da sam mu ja sin. Ja na neki način oprostio i njima, jer nisu znali šta sam trpeo od tate i na koji način. Bio sam na lekovima - rekao je Stanić, pa dodao da su ga i vršnjaci maltretirali:

- Iz milion razloga sam se slamao i strersirao. Vučem traume iz detinjstva. Deca su mi svašta govorila, dirama me i maltletirala. Jako su bili nasilni prema meni, a ja sa tim nisam mogao da se izborim - izjavio je on.

