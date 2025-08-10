Slušaj vest

Borislav Terzić Terza je nedavno upoznao ćerku Barbaru koju je dobio iz veze sa Milicom Veličković, a danas će, kako kaže, devojčicu upoznati i ostatak njegove porodice.

Terza je, naime, nedavno prvi put video svoju ćerku Barbaru. Međutim, posle pozitivnih, usledili su brojni negativni komentari nakon Miličine izjave da dva dana posle upoznavanja ćerke nije pozvao nijednom da pita za nju.

- Što se toga tiče, iskreno jesam otišao na Zlatibor. Trebalo je da budem gore dan-dva, pa da idem preko Bajine Bašte za Bosnu, da završim nešto privatno. Sutradan smo se čuli oko 12 kada sam ja ustao, rekla mi je:"Boli te uvo da pitaš za ćerku, ustala sam u šest sati". Nisam pitao za dete, zamisli to? Posle toga je poludela, izgorela zato što sam otišao na Zlatibor, nebitno da li je Slađa ili bilo koja druga devojka. Kao i uvek, krenula je da mi to prebacuje. Tu smo počeli da se prepiremo. Posle je Slađa dala izjavu, pitali su je da li je Terza srećan što je video dete, prokomentarisala je da jesam i rekla da Miličin i moj odnos je naša stvar, da ona tu neće da se meša. Milica je okrenula mene i nju, počela je da je vređa... Kao:"Šta ti imaš mene da provlačiš?", a stvarno ništa loše nije rekla. To su sve laži, ona hoće da me oblati da ne pitam za dete - rekao je, pa dodao:

- Kada sam je pitao što me blati na TikToku, rekla je: "Moram da zarađujem pare nekako, moram da te blatim". To su te neke ružne stvari koje ona radi. Znate kakva je ona na jeziku... Povređena je, ali te stvari koje radi su katastrofa. Nisam bio tu nekoliko dana, imam i ja pravo da odem negde, završavao sam neke stvari. Vratio sam se preko Zlatibora, nemam kola, uzeo sam od Slađe - pričao je Terza, a potom se pohvalio:

- Evo, sad idem da uzmem malu, biće kod mene, spavaće kod mene večeras. Nismo Milica i ja imali prepirke, sama mi je rekla da li hoću da je uzmem, naravno da hoću. Što se tiče tih stvari, što se tiče Barbare, korektna je. Jedino me ucenjuje sa klipovima oko deteta:"Kako ćeš maloj da objasniš ovo, objasniš ono". Moji su, naravno, presrećni. Kada sam sam se video sa malom, poslao bratu i snajki fotografiju počeli su da plaču. Svi su srećni, samo što je ona, eto, zadrta, malo ide na svoju ruku, blati me... Ali dobro, neka radi šta hoće - rekao je on.

Milice: "Terza nije zvao ni da pita za ćerku"

Borislav Terzić Terza pre par dana upoznao je ćerku Barbaru, a nakon toga se oglasila Milica Veličković i otkrila u kakvom su odnosu nakon toga i da li im se komunikacija popravila.

Međutim, Milica nije imala lepe vesti, pa je otkrila da joj se Terza od tog dana nije ni javio.

- Upoznao je ćerku i dozvoljeno mu je da je viđa i čuje kad hoće, ali me nije zvao od tada da me pita za nju. Rekao mi je samo da ne može da je vodi sa mnom kod lekara jer nije tu, tako da sve je onako kao što sam mislila da će biti nema pomoći za neke osobe - izjavila je Milica Veličković.

