Terza je danas za medije otkrio da će danas odvesti svoju ćerku Barbaru u svoju kuću kod roditelja koji će imati priliku da upoznaju svoju unuku nakon svih sukoba koji su se desili.

- Evo, sad idem da uzmem malu, biće kod mene, spavaće kod mene večeras. Nismo Milica i ja imali prepirke, sama mi je rekla da li hoću da je uzmem, naravno da hoću. Što se tiče tih stvari, što se tiče Barbare, korektna je... Korektna... Mada me ucenjuje s nekim klipovima, oko deteta:"Kako ćeš maloj da objasniš ovo, objasniš ono". Moji su, naravno, presrećni. Kada sam sam se video sa malom, poslao bratu i snajki sliku, oni bili na moru u Grčkoj, počeli su da plaču. Svi su srećni, samo što je ona, eto, zadrta, malo ide na svoju ruku, blati me... Ali dobro, neka radi šta hoće.

Terza sa ćerkicom Barbarom u Klauđerici Foto: Preent Screen

Kako što je Terza i rekao, Barbara je danas odveo u svoju kuću, kod svojih roditelja koji su se danas upoznali sa unukom.

Naime, on je na svom Instagramu okačio sliku njega i male Barbare kako leže na krevetu u njegovoj kući u Kaluđerici, a dok se Barbara igrala, Terza nije skidao osmeh sa lica jer je napokon sa svojom ćerkom.

Ćerku video prvi put u "Uspomenama"

U jednoj od emisija "Gledanje snimaka" učesnici i gledaoci imali su prilike da vide kompilaciju Terzinih odnosa i početaka sa Milicom Veličković, ali i njegovu javnu preljubu sa Sofijom Janićijević. Skoro svi učesnici pustili su suzu kada se uspomenama pojavila mala Barbara, Terzina i Miličina ćerka.

Problematičan odnos sa Milicom

Terzić je nedavno gostovao u emisiji "Narod pita" i otkrio detalje odnosa sa Milicom nakon izlaska iz Elite 8.

- Milica se vratila sa mora, pitao sam je da vidim ćerku, a ona mi je rekla: "Ko ti brani?". Videćemo se sutra u 12 sati. Videćemo se negde, parkić neki. Malopre su mi stigle poruke da je neću videti nikad jer sam smrad i ološ, zagrlio sam Kačavendu. Očigledno će morati da ide preko suda jer ne može da se nađe zajednički jezik. U pravu je ona za neke stvari, ali ne može ona da mi brani moj život, sa kim ću da se viđam i družim. Je l' ona bila sa Rajačićem?! Mene njen ljubavni život ne zanima. Kaže da je blamiram jer sam sa Slađom, pa što te blamiram!? Meni je najbitnije dete - rekao je Terza i dodao:

- Ona je bila na moru 20 dana! Kaže mora da me pljuje da bi zarađivala na TikToku. Neću ništa da pričam. Problem je što ja izbacujem storije i što sam ja sa Slađom. Šta je tu problem? Moj ljubavni odnos nema veze sa detetom! Ja je nisam blatio, rekao sam sve najnormalnije, šta više da uradim!? Njoj smeta moj život i što ću ja da odem na more. dete će imati sve, pusti me da živim svoj život! Daj mi da je viđam, je l' treba da idemo na sud!?

Kurir.rs/Pink

