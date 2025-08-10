Slušaj vest

Marija Šerifović je iznenadila javnost kada je nedavno saopštila da više neće biti deo formata "Zvezda Granda", kao i da sa sinom Mariom ide na dug i zasluženi odmor.

Ova vest je rastužila njene fanove, ali tu nije kraj. Naime, ona je sada putem svog Instagrama otkrila da želi u poptunosti da se posveti sebi i sinu, kao da će biti na odmoru do daljnjeg.

Pored toga ona je navela da će imati samo još nekoliko koncerata do kraja godine, jer ne želi previše da se fokusira na posao, ali opet sa druge strane želi da ispoštuje ljude koji je vole.

"Da ne bude zabune! Da, ja jesam na odmoru do daljnjeg. Zbog toga je i limitiran broj koncerata u ovoj godini", izjavila je Marija, pa navela datume naredna 4 koncerta i dodala:

"I to bi vam bilo to za ovu godinu!"

Napustila žiri "Zvezda Granda" posle 10 godina

Pevačica se nedavno oglasila na svom Instagram profilu gde je otkrila da više biti deo žirija popularnog takmičenja.

- Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije "Zvezde Granda", osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smeha, suza, rasprava, nadanja i neverovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsetili zašto muzika ima moć da menja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj nas posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao - napisala je Marija, pa nastavila:

- Hvala ti na šansi da budem deo ovog neba. Bila je čast, direktore! Hvala svima vama koji ste mi poklonili poverenje, koji ste me slušali i ponekad trpeli, hvala što ste verovali da moje reči imaju smisla. Hvala kandidatima koji su u moj život doneli toliko lepih trenutaka i podsetili me šta znači boriti se za svoj san. Novom direktoru, kao i celokupnoj ekipi koja stvara ovaj šou, želim puno sreće i još mnogo uspešnih sezona! Ipak, posle svega, puno mi je srce kad znam da smo se rastali uz iskrene zagrljaje, kao prijatelji i kolege koje su mnogima pomogli da ostvare svoje snove. A vi što ostajete za tim stolom znam da ću vam nedostajati! Čak ćete i vi meni. Iskreno čestitam Nikoli Stanišiću, nadam se da će pametno iskoristiti ovu veliku odskočnu dasku koju je dobio! Naravno i Ceci, koja ga je ovih godinu dana vodila na pravi način - napisala je Marija.

