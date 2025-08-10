Slušaj vest

Veza Aneli Ahmić i Luke Vujovića je opstala i u spoljnom svetu, a oni su čak počeli i da žive zajedno. Pored toga rijaliti par je započeo i svoj privatni biznis.

Aneli će sutra proslaviti 36. rođendan, a Luka je tom prilikom za nju organizovao gala proslavu u jednom prestoničkom lokalu, gde će okupiti najbliže ljude. Ova informacija je istarala iz takta Nikolu Vujovića Baju, Lukinog oca, koji na sve načine pokušava njih dvoje da razdvoji.

1/7 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Kurir

Iako je sinovljevu bivšu devojku Sandru Obradović obasipao poklonima tokom trajanja rijalitija, a nakon izlaska iz istog joj kupio "maseratija", Ahmićki za rođendan ne želi da izdvoji ni dinar.

- Ništa joj nisam kupio, niti ću joj kupiti! Nisam je upoznao niti ću je upoznati. Ja ostajem pri svom stavu koji sam rekao pre skoro godinu dana - ne interesuje me ta priča. Podržavam svoje dete u drugim stvarima, a u tim ga ne podržavam. Prema tome, ništa neću poslati. Da je Sandrin rođendan, normalno da bih kupio, verovatno i došao u Beograd. Verovatno bih uradio isto to što on, Luka, radi tamo, podržao bi ih... Videćemo, kad bude bio Sandrin rođendan... - rekao je Bajo za medije, a potom potkačio sopstvenog sina.

- To što organizuje proslavu, to je njegova lična stvar. Nek zovne rodbinu, nek dođe rodbina na tu proslavu, nadam se da će tako da organizuje meni, pošto je on sad poznata ličnost, ima jake veze po Sarajevu... To je super, ja to volim, da organizuje Luka to (smeh). Ja se držim svog stava i to je to, ostajem čvrsto pri tome. Što se tiče Luke i njegovog izbora devojke, ne mešam se, ne podržavam. To nije moj Luka. Čekam strpljivo da se vrati moj Luka.

Aneli oplela po Maji

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Svi znamo Maju, to je jedna poremećena osoba, žena koja definitivno nije zdrave pameti, ali kako i da bude. Tako da, katastrofalno mišljenje. Žena koja nije prisebna. Sad kad sam izašla (iz rijalitija) kad sam čula šta je radila, nešto se dešavalo... Jednostavno, poremećena žena. Dibidus luda, eto. Tako ću da je opišem - kazala je Luni Đogani u "Bunkeru" ona, a ton nije menjala ni na konstataciju voditeljke da Maja u "Elitu 9" ide kao i Aleks Nikolić.

kurir.rs/pink.rs

