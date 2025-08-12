Slušaj vest

Srbija je oduvek važila za zemlju koja ima najlepše žene, a neke od krase godinama male ekrane i bave se javnim poslom.

Mnogima lepota nije jedini adut, već i zgodno telo koje sa ponosom pokazuju u kupaćim kostimima i minijaturnim bikinijima.

Dragana Kosjerina važi za najlepše TV lice, a jedna je od retkih koja može da se pohvali prirodnom lepotom. Uvek je svedeno obučena, a samo nekoliko fotografija sa odmora otkrivaju kako izgleda sa minimalno garderobe i van kamera.

Dragana Kosjerina u kupaćem Foto: Printsceen, Printscreen

Voditeljka koja uvek mami uzdahe, čak i u zakopčanom izdanju jeste Ana Radulović, a nedavno je zapalila mreže slikama iz Dubaija.

Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

Dušica Jakovljević je neko ko ponosno ističe da vodi računa o svojoj lepoti i redovno posećuje salone lepote u kojima radi estetske korekcije, ali lepo lice nije jedino što voditeljka poseduje. Retko, ali desi se, da Dušica objavi po koju fotografiju u kupaćem kostimu, te je jasno da moće da se pohvali i izvajanom figurom.

Dušica Jakovljević u kupaćem kostimu Foto: Printscreen

Nikolina Pišek godinama važi za lepoticu, a nedavno je fotografijama opravdala mesto na listi i najzgodnijiih. Voditeljka ima 51. godinu, a mnogi komentarišu da nikada bolje nije izgledala. Izvajano telo i isklesani mišići česta su pojava kada Pišekova okači vrele slike sa plaže.

Nikolina Pišek u minijaturnom bikiniju Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Ninu Radulović je teško uhvatiti u obnaženom izdanju, ali u letnjem periodu pronađe se poneka slika gde je pozirala u kupaćem kostimu.

Nina Radulović Foto: Printscreen/Instagram

 Voditeljka neguje svoju vitku figuru i jedna je od retkih koja ne nosi smele bikinije koji više otkrivaju nego sakrivaju.

 Nikolina Pišek uživa na moru:

Nikolina Pišek uživa na odmoru Izvor: instagram/nikolina_pisek