Beogradski lokal u kom Aneli Ahmić prislavalja rođendan večeras je mesto najveće ljubavne priče Elite.

Luka Vujović zaprosio je svoju izabranicu Aneli tokom njene rođendanske proslave.

U trenutku kada je slavlje dostiglo vrhunac, Luka je iznenada ustao, poveo Aneli napolje, a onda su nebo iznad lokala obasjale baklje i vatromet.

Pred prijateljima, porodicom i zvanicama iz rijalitija, kleknuo je i postavio pitanje koje se čekalo mesecima.

Vidno iznenađena, Ahmićeva je kroz suze izgovorila sudbonosno „da“, što je izazvalo ovacije i aplauz svih prisutnih.

Njihova ljubavna priča, započela je pred kamerama Elite, a večeras je dobila novi nastavak.

Nakon burnih i strastvenih trenutaka u rijalitiju, par je i napolju pokazao da su nerazdvojni.

- Ništa joj nisam kupio, niti ću joj kupiti! Nisam je upoznao niti ću je upoznati. Ja ostajem pri svom stavu koji sam rekao pre skoro godinu dana - ne interesuje me ta priča. Podržavam svoje dete u drugim stvarima, a u tim ga ne podržavam. Prema tome, ništa neću poslati. Da je Sandrin rođendan, normalno da bih kupio, verovatno i došao u Beograd. Verovatno bih uradio isto to što on, Luka, radi tamo, podržao bi ih... Videćemo, kad bude bio Sandrin rođendan... - rekao je Bajo za medije, a potom potkačio sopstvenog sina.

- To što organizuje proslavu, to je njegova lična stvar. Nek zovne rodbinu, nek dođe rodbina na tu proslavu, nadam se da će tako da organizuje meni, pošto je on sad poznata ličnost, ima jake veze po Sarajevu... To je super, ja to volim, da organizuje Luka to (smeh). Ja se držim svog stava i to je to, ostajem čvrsto pri tome. Što se tiče Luke i njegovog izbora devojke, ne mešam se, ne podržavam. To nije moj Luka. Čekam strpljivo da se vrati moj Luka.

