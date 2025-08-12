Slušaj vest

Dragana Kosjerina Perduv godinama je deo Javnog servisa Srbije, a o njenom poslovnom i privatnom životu stalno se priča i piše.

Dragana je nedavno pričala o mužu Bojanu Perduvu, te istakla šta je za nju romantika, a sada ju je on odveo na jednu pijacu u inostranstvu. Naime, Dragana je snimala morske plodove, a na pijaci nema čega nije bilo - različite vrste školjki, kozice...

Dragana Kosjerina na pijaci pred tezgom sa svežim škampima, ostrigama i drugim morskim plodovima na pijaci Foto: Pritnscreen/Instagram

Ono što je takođe poznato, jeste da morski plodovi važe za luksuznu hranu i da nisu nimalo jeftini.

"Okej, može" - napisala je Dragana, koja je odlučila da će sigurno jesti plodove mora.

Dragana Kosjerina na pijaci kupuje sveže škampe i morske puževe Foto: Pritnscreen/Instagram

Ovako je počela ljubav Dragane i Bojana

Podsetimo, njihova veza počela je još 2018. godine kada je Dragana bila pacijent i izabrala Bojana za svog lekara. Suština dobrog odnosa, kako kaže, jeste spremnost da drugu osobu saslušaš i prihvatiš da je njeno mišljenje drugačije. Sa Bojanom je spoznala da dvoje mogu imati potpuno oprečne stavove o nečemu, a da se to međusobno poštuje.

- Meni se to dosad nije dešavalo. U prethodnim vezama se očekivalo bezuslovno prilagođavanje kao dokaz ljubavi i posvećenosti, što nikad ne rezultira srećnim krajem. Jer, kada se partneri prilagode do krajnjih granica, neminovno shvate da nisu više oni ljudi s početka veze. Tek kad dvoje dostignu emotivnu zrelost, što se nama očigledno dogodilo i naišli smo jedno na drugo u pravom trenutku, onda je sve u redu - rekla je ranije Dragana za "Gloriju".