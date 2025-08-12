Slušaj vest

Dragana Kosjerina Perduv godinama je deo Javnog servisa Srbije, a o njenom poslovnom i privatnom životu stalno se priča i piše.

Dragana je nedavno pričala o mužu Bojanu Perduvu, te istakla šta je za nju romantika, a sada ju je on odveo na jednu pijacu u inostranstvu. Naime, Dragana je snimala morske plodove, a na pijaci nema čega nije bilo - različite vrste školjki, kozice...

Sveže škampi i školjke izloženi na pijaci morske hrane
Dragana Kosjerina na pijaci pred tezgom sa svežim škampima, ostrigama i drugim morskim plodovima na pijaci Foto: Pritnscreen/Instagram

Ono što je takođe poznato, jeste da morski plodovi važe za luksuznu hranu i da nisu nimalo jeftini.

"Okej, može" - napisala je Dragana, koja je odlučila da će sigurno jesti plodove mora.

Pult sa svežim škampima i puževima izloženim na pijaci morskih plodova
Dragana Kosjerina na pijaci kupuje sveže škampe i morske puževe Foto: Pritnscreen/Instagram

Ovako je počela ljubav Dragane i Bojana

Podsetimo, njihova veza počela je još 2018. godine kada je Dragana bila pacijent i izabrala Bojana za svog lekara. Suština dobrog odnosa, kako kaže, jeste spremnost da drugu osobu saslušaš i prihvatiš da je njeno mišljenje drugačije. Sa Bojanom je spoznala da dvoje mogu imati potpuno oprečne stavove o nečemu, a da se to međusobno poštuje.

IZGLEDALA JE KAO GRČKA BOGINJA: Evo kako se Dragana Kosjerina zabavljala na građanskom venčanju, njen osmeh sve govori Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

- Meni se to dosad nije dešavalo. U prethodnim vezama se očekivalo bezuslovno prilagođavanje kao dokaz ljubavi i posvećenosti, što nikad ne rezultira srećnim krajem. Jer, kada se partneri prilagode do krajnjih granica, neminovno shvate da nisu više oni ljudi s početka veze. Tek kad dvoje dostignu emotivnu zrelost, što se nama očigledno dogodilo i naišli smo jedno na drugo u pravom trenutku, onda je sve u redu - rekla je ranije Dragana za "Gloriju".

kurir.rs/blic

Ne propustiteStarsPRAVE MAČKE I VAN POSLA! Ona je na ekranu zakopčana do grla, a u bikiniju izgleda za medalju: Pločice na stomaku, tela od milion dolara... (FOTO)
13213132.jpg
StarsDRAGANA KOSJERINA MAMI POGLEDE U TOPU I ŠORTSU: Nova objava voditeljke srušila društvene mreže (FOTO)
20231017-13-23-55dragana-kosjerina--dragana.kosjerina--instagram-photos-and-videos.jpg
Stars"AMERIKANCI SU DOŠLI SA GOMILOM OPREME" Evo šta je Dragana Kosjerina nekada radila, tretirali su je kao filmsku zvezdu
2214950.jpg
StarsDRAGANA KOSJERINA STARIJA JE OD MUŽA! Ovaj detalj malo ko zna - evo koliko godina
kosjerina.jpg