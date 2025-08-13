Slušaj vest

Kurirova priča o neprijatnom mirisu iz vile Svetlane Cece Ražnatović danima je bila tema broj jedan među građanima, ali i po estradnim kuloarima.

Foto: Kurir, Boba Nikolic

Očekivano, pevačicu je ova priča izbacila iz takta, pa je nevešto pokušala da je demantuje. Takođe, očigledno ju je to podstaklo da hitno reaguje i pozove majstore da bi rešili problem s vodom koja se slivala niz trotoar, ali i s terasom, koja se nikako ne uklapa u postojeći izgled vile, na šta su joj ukazale komšije.

Foto: Kurir

I dalje vlažno

I taman kad smo pomislili da je Ceca rešila problem s vodom i smradom koji dopire iz pravca njenog doma, u ponedeljak smo dobili još nekoliko poziva njenih suseda, koji su nam se požalili da se agonija sa smradom nastavila još jačim intenzitetom i da su očajni.

Foto: Kurir

- Molim vas, dođite i slikajte zid vile "srpske majke". Mislili smo da će problem biti rešen kad su ovde bili majstori, ali smrad je još jači. Na jednom mestu je curenje vode sanirano, pa je izbilo na drugom mestu i tu je i dalje vlažno. Međutim, tu nije kraj. Sad je procurila voda i iz klime i izlila se na trotoar. Lije voda na sve strane. Poludećemo od ovog smrada, ovo je postalo stvarno nepodnošljivo. Za vikend je bio pakao na skoro plus 40, šta da vam kažem. Samo što nismo pali u nesvest. Ceca je pokušala da reši problem, to nije sporno, ali očigledno je u pitanju neki veći kvar i to vrlo ozbiljan. Molim vas da nam neko pomogne i neka reaguje neko od nadležnih - rekao nam je jedan od komšija.

Foto: Kurir

Nakon još nekoliko sličnih molbi uputili smo se ka Ulici Ljutice Bogdana da vidimo da li su u pitanju samo zli jezici ili je zaista na terenu situacija tako dramatična. Nažalost, i lično smo se uverili da jeste.

Kao što možete videti na fotografijama, na kamenom zidu kuće i dalje je prisutna ogromna mrlja, a iz klime voda curi na trotoar.

Neprijatan miris dodatno je pojačala visoka spoljna temperatura, tako da nam je u potpunosti bilo jasno kako je komšijama i ljudima koji tuda moraju da prolaze.

Kako nam je jedna od tema bila i terasa, čiji sadašnji izgled poprilično odudara od eksterijera fasade, pa je celokupan utisak da sve deluje poprilično jeftino, kako tvrde komšije Ražnatovićeve, zanimalo nas je i kakvo je tu trenutno stanje. Tamo smo zatekli majstore.

Foto: Kurir

- Danima su tu majstori, izgleda da se Ceci nije svideo naš komentar o izgledu terase. Sad opet nešto popravljaju, vidite i sami. Tu su merdevine, opet nešto skidaju pa stavljaju. Čuje se i buka. Ispašće da će tu terasu da renovira kao Skadar na Bojani. Sve je to okej, samo neka reši ovaj problem s vodom, ljudi su na ivici živaca. Majstore i buku ćemo preživeti, ali smrad nikako - rekao nam je jedan od komšija koji se tu zatekao.

Foto: Kurir

Postoje dokazi

Pokušali smo da dobijemo pevačicin komentar, ali nam se ona nije javljala na poziv.

Podsetimo, nakon što smo objavili prvi tekst na ovu temu, ubrzo po njegovom objavljivanju, na svom Instagram profilu se oglasila i gazdarica kuće, koja je oštro demantovala napisano, zaboravljajući da, po narodnoj izreci "ako koza laže, ne laže rog" - postoje fotografije koje jasno govore ko laže, a ko piše istinu. Ražnatovićeva je tom prilikom, očito vrlo iznervirana, istakla da je s njenom vilom sve u redu i da smo mi, ali i drugi mediji koji su objavili našu priču, "nesnosni smradovi i lažovi, i to na vrhu i bez konkurencije".

Foto: Kurir, Petar Aleksić

Majstori u kući Cece Ražnatović: