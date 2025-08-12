Slušaj vest

Alen Sakić sin legendarnog Sinan Sakić kaže da se ne nazire kraj sudskom procesu koji porodica pokojnog pevača zbog autorskih prava vodi sa kompozitorom Miodragom Ilićem, tvorcem Južnog vetra.

Alen koji se takođe bavi muzikom, svog oca Sinana koji je pevao do poslednjeg dana, smatra velikim umetnikom i priznaje da njegov uspeh neće moći da dostigne.

- Uvek mi je bila motivacija da postignem više nego on. Sad će da kažu da neću uspeti za sedam života. Kapiram ja sve to ali to mi je motivacija i još uvek je da napravim bar 60 ili 70 odsto onog što je on napravio. On ima oko tridesetak albuma i ko zna koliko singova - rekao je Alen u podkastu Dejana Dragojevića.

Porodica je u dugogodišnjem sporu sa kompozitorom Miodragom Ilićem

- Sudimo se sa Miletom Basom, on je okačio sve Sinanove pesme i njegove albume na svoj kanal još kad je krenuo Jutjub. Od tog dana on uzima pare za sve to i nikad euro nijedan nije isplatio ni meni ni Sinanu, a zamisli o kolikoj cifri je reč posle toliko godina. Autorska prava pripala su meni, ali se sudimo za te albume koje je Sinan radio kod njega. Postupak traje od 2019. i kraj se ne nazire - kaže Alen.

Mnoge priče o Sinanu koje kruže u javnosti nisu tačne

- Nije istina da je konobarisao, svi pričaju njegovu životnu priču, a ni ne znaju je. Razni to daju sebi za pravo. Nikad nije bio konobar. Svirao je bubnjeve u kafani i došao je čovek i tražio da mu baš on otpeva pesmu i za to ponudio novac u iznosu četiri Sinanove mesečne plate. Tada je uzeo mikrofon i otpevao pesmu Muharema Serbezovskog, ne sećam se koja pesma je bila. Čovek koji je naručio pesmu bio je direktor u PGP-u, ostao je bez teksta kad ga je čuo i pozvao ga u Beograd da snimi singl. Otišao je, priča je poletela i to je bilo to - ispričao je Alen.

"Povraća mi se od doktora"

Foto: Damir Dervišagić

– Koji su to doktori? Povraća mi se od tih doktora, muka mi je od njih. Te njihove priče koje su potom davali u intervjuima… Ne želim da pokrećem tu temu, iskreno da kažem – istakao je Alen, a potom odgovorio čega se seća iz poslednjih dana i da li pamti neke poslednje reči:

– Preteško mi je da pričam o tome. Izbegavam tu temu, a evo sa tobom sam započeo razgovor. Jako mi je teško da pričam o svemu tome i ne volim da se vraćam u taj period. Sve sam to veoma teško preživeo i ne želim da to ponovo proživljavam. Kada odem odavde, otići ću pod tim utiskom. Imam brda posla i stvari koje moram da radim, i ne mogu da hendlujem situacije dok sam u tom stanju – dodao je Sakić za Hypetv.rs

