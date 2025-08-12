OGLASIO SE ASMIN DURDŽIĆ NAKON ŠTO SE ANELI AHMIĆ VERILA Ove njegove reči niko nije očekivao, evo šta joj je poručio
Rijaliti učesnica Aneli Ahmić proslavila je nedavno je proslavila 36. rođendan, a njen partner Luka Vujović priredio joj je niz iznenađenja, da bi u jednom momentu pala i veridba!
S tim u vezi, oglasio se bivši partner Aneli Ahmić, Asmin Durdžić, koji je prokomentarisao njihovu veridbu.
- Želim im mnogo sreće, ljubavi i uspeha! Vidim da je Nora srećna pored njih i da se Luka i Biljana baš mnogo posvećuju Nori, što je za mene jako bitno i lepo! Tako da im želim svu sreću ovog sveta i nadam se da će opstati - rekao je Alibaba, a onda je u izjavi za Pink.rs dodao:
- Slala mi je podrška neki klip gde se Luka igrao sa Norom na nekom selu što su bili i tu sam video da je Nora onako baš srećna. Tad sam promenio mišljenje o Luki i stvarno bih voleo da opstanu i da ne bude niko povređen! Sa moje strane nikad lošu reč čuti neće ni Luka ni njegova verenica.
"Zaljubio se čovek"
- Zaljubio se čovek, zaljubila sam se i ja, sve je u najboljem redu! Želim mir sebi, nisam ga odavno imala. Prvenstveno želim sve najbolje mojoj ćerkici, a ja da imam neki taj mir, da nemam ansioznost - rekla je Aneli za Blic, pa prokomentarisala bivšeg partnera Asmina Durdžića.
- Želim da se odmorim, da se naspavam... Nema ništa novo sa Asminom, to je za mene završena priča. Rešila sam se najgoreg! - istakla je potom.
kurir.rs/pink.rs
