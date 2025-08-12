Slušaj vest

Rijaliti učesnica Aneli Ahmić proslavila je nedavno je proslavila 36. rođendan, a njen partner Luka Vujović priredio joj je niz iznenađenja, da bi u jednom momentu pala i veridba!

S tim u vezi, oglasio se bivši partner Aneli Ahmić, Asmin Durdžić, koji je prokomentarisao njihovu veridbu.

- Želim im mnogo sreće, ljubavi i uspeha! Vidim da je Nora srećna pored njih i da se Luka i Biljana baš mnogo posvećuju Nori, što je za mene jako bitno i lepo! Tako da im želim svu sreću ovog sveta i nadam se da će opstati - rekao je Alibaba, a onda je u izjavi za Pink.rs dodao:

- Slala mi je podrška neki klip gde se Luka igrao sa Norom na nekom selu što su bili i tu sam video da je Nora onako baš srećna. Tad sam promenio mišljenje o Luki i stvarno bih voleo da opstanu i da ne bude niko povređen! Sa moje strane nikad lošu reč čuti neće ni Luka ni njegova verenica.

"Zaljubio se čovek"

- Zaljubio se čovek, zaljubila sam se i ja, sve je u najboljem redu! Želim mir sebi, nisam ga odavno imala. Prvenstveno želim sve najbolje mojoj ćerkici, a ja da imam neki taj mir, da nemam ansioznost - rekla je Aneli za Blic, pa prokomentarisala bivšeg partnera Asmina Durdžića.

- Želim da se odmorim, da se naspavam... Nema ništa novo sa Asminom, to je za mene završena priča. Rešila sam se najgoreg! - istakla je potom.

