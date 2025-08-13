Luka na kolenima zaprosio Aneli, ona ostala u šoku

Slušaj vest

Aneli Ahmić i Luka Vujović već šest meseci uživaju u ljubavi, a nakon izlaska iz Elite postali su nerazdvojni. Započeli su zajednički život, a Vujović se na sve načine potrudio da njena ćerkica koju je dobila sa Asminom Durdžićem ima punu pažnju i ljubav.

Prva reakcija

Nedavno je Aneli pristala da se uda za njega, a čin veridbe na njenoj rođendanskoj proslavi je mnoge oduševio.

Na svom Jutjub kanalu objavili su tok pripreme slavlja, ali i veridbe, gde se prvi put vidi njena reakcija kada je Luka izvadio prsten.

Ahmićeva je doslovno ostala bez teksta, a fasijalna ekspresija govori da nije ni slutila da će se Vujović naći na kolenima.

Luka na kolenima zaprosio Aneli, ona ostala u šoku Foto: Printscreen/Youtube/LukaiAneli

Prvo što je izgovorila kad je videla prsten je: "Je l' me z**ebavaš?"

Ahmićeva je ubrzo svom budućem suprugu pala u zagrljaj sa punim očima suza.

1/5 Vidi galeriju Aneli i Luka Foto: Shutterstock, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAIMAGES

Prsten od 1.500 evra

Luka Vujović je za 36. rođendan Aneli Ahmić, verio svoju dragu, te joj priredio iznenađenje za pamćenje. Dobila je verenički prsten koji je zasijao na ruci, a od uzbuđenja neko vreme nije mogla da dođe sebi.

Ahmićeva je potom pokazala prsten, ne skidajući osmeh sa lica, a mediji prenose da ovaj prsten košta 1500 evra.

Oglasio se Asmin nakon veridbe

Bivši partner Aneli Ahmić oglasio se nakon veridbe i dao svoj sud.

- Želim im mnogo sreće, ljubavi i uspeha! Vidim da je Nora srećna pored njih i da se Luka i Biljana baš mnogo posvećuju Nori, što je za mene jako bitno i lepo! Tako da im želim svu sreću ovog sveta i nadam se da će opstati - rekao je Alibaba, a onda je u izjavi za Pink.rs dodao:

Foto: Printskrin/Instagram

- Slala mi je podrška neki klip gde se Luka igrao sa Norom na nekom selu što su bili i tu sam video da je Nora onako baš srećna. Tad sam promenio mišljenje o Luki i stvarno bih voleo da opstanu i da ne bude niko povređen! Sa moje strane nikad lošu reč čuti neće ni Luka ni njegova verenica.

Sestra od Aneli bila ubeđena u njenu pobedu u Elitu: