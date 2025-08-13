MIRKO ŠIJAN STRASNO ŠČEPAO BOJANU, RAZMENJUJU NEŽNOSTI UZ ZALAZAK SUNCA! Evo kako uživaju na moru, isplivala vrela fotografija (FOTO)
Naslednik pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan je na Instagramu podelio vrelu fotografiju sa suprugom Bojanom Rodić.
Mirko Šijan zajedno sa svojom suprugom Bojanom Rodić i sinovima trenutno uživa u Grčkoj na moru.
Naime, na pomenutoj fotki se vidi kako se njih dvoje razmenjuju nežnosti uz zalazak sunca. Bojana i Mirko su se čvrsto prigrlili i romantično dodirivali nosevima.
Ono što su svi komentarisali jeste da je Rodićka zategnuta kao praćka, a na objavi je njena guza bila u prvom planu.
Podsetimo, Bojana Rodić i Mirko Šijan su pre nekoliko dana proslavili svom sinu Zoranu četvrti rođendan na plaži.
Mirko i Bojana krstili sina
Mirko Šijan i njegova supruga Bojana Šijan su nedavno krstili sina Vukana u crkvi Svete Petke u Surčinu, a potrudili su se da sve organizuju u tajnosti.
Pazar im nikad ne bude ispod 300.000 dinara
- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - rekao je čovek za "Informer".
