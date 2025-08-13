Slušaj vest

Naslednik pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan je na Instagramu podelio vrelu fotografiju sa suprugom Bojanom Rodić.

Mirko Šijan zajedno sa svojom suprugom Bojanom Rodić i sinovima trenutno uživa u Grčkoj na moru.

Naime, na pomenutoj fotki se vidi kako se njih dvoje razmenjuju nežnosti uz zalazak sunca. Bojana i Mirko su se čvrsto prigrlili i romantično dodirivali nosevima.

Foto: Printscreen

Ono što su svi komentarisali jeste da je Rodićka zategnuta kao praćka, a na objavi je njena guza bila u prvom planu.

Podsetimo, Bojana Rodić i Mirko Šijan su pre nekoliko dana proslavili svom sinu Zoranu četvrti rođendan na plaži.

Mirko i Bojana krstili sina

1/5 Vidi galeriju Danas će se u crkvi Svete Petke u Surčinu obaviti krštenje malog Vukana Šijana, sina Mirka i Bojane Šijan. Foto: Pink

Mirko Šijan i njegova supruga Bojana Šijan su nedavno krstili sina Vukana u crkvi Svete Petke u Surčinu, a potrudili su se da sve organizuju u tajnosti.

Pazar im nikad ne bude ispod 300.000 dinara

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - rekao je čovek za "Informer".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: